Con el Indio Solari y Zaffaroni a la cabeza, intelectuales y artistas apoyaron a A. Fernández

Destacadas figuras de la ciencia y la cultura manifestaron su respaldo al precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández . “Argentina es hoy uno de los países más injustos del mundo”, sostiene la carta en la que también se ven los nombres de Adrián Paenza, Eugenio Raúl Zaffaroni, Liliana Herrero y Nancy Dupláa.

Tras la solicitada de 150 personalidades a favor de la reelección de Mauricio Macri , el mundo de la cultura y de la ciencia también empezó a encauzar la intensidad de la contienda electoral. Esta semana más de 8500 científicos y científicas del país manifestaron su apoyo a la candidatura presidencial de Alberto Fernández.

Ahora, cientos de figuras de la ciencia y la cultura manifestaron su respaldo a la fórmula integrada por el ex Jefe de Gabinete y Cristina Fernández de Kirchner. Con fuertes críticas al gobierno de Mauricio Macri, el comunicado a favor de los Fernández está encabezado por el Indio Solari, según El Destape.

La carta:

Todos los argentinos —en esto no hay mérito: nadie elige dónde nacer, ni su circunstancia familiar— crecimos en un lugar rico en aguas y tierras fértiles, que nuestros antepasados trabajaron hasta volver confortables. Riqueza natural y potencial humano nos convirtieron en algo inusual: un lugar donde —en principio— desde el primero hasta el último ciudadano dispondrían de espacio y medios para desarrollarse y comida que llevar a la boca. Porque Argentina tiene, y produce, para todos los argentinos. En un territorio y con un pueblo así de generosos, a nadie debería faltarle lo esencial.

Sin embargo, Argentina es hoy uno de los países más injustos del mundo.

El actual gobierno llegó a la Casa Rosada porque se lo votó mayoritariamente. Pero desde el primer minuto archivó sus promesas, que alentaban la movilidad social ascendente que es propia del sueño argentino. Esa deshonestidad original —la revelación en los hechos de que nunca pensaron hacer aquello que prometían— se derramó sobre cada una de sus acciones, contaminando los organismos del Estado que desconocieron su marco legal y los objetivos para los que fueron creados. El Poder Judicial se transformó en un ente dedicado a la Interpretación Creativa de la Ley y el Armado de Causas. La cartera de Economía se convirtió en Ministerio de Endeudamiento, Blanqueo y Fuga. Trabajo devino Despidos y Desocupación. Desarrollo pasó a ser Ministerio de Limosna. Seguridad es Ministerio de Seguridad Privada y Represión Popular. Y Cultura implosionó, restando apoyo a la producción y la circulación artísticas que nos distinguían en el mundo, para ceder ese aire a los medios que creen que la Mentira y el Odio son alimento suficiente para el alma.

Desde 2016, el gobierno se desmarcó de la tradición liberal que fingió encarnar, apelando a herramientas antidemocráticas que desnudan su torpeza política. A la prensa opositora se la asfixia económicamente, a carpetazos y mediante amenazas de prisión a piacere. Millones de argentinos fueron empujados a una movilidad descendente, caída libre que amenaza superar los 'logros' de Menem y De La Rúa en tiempo récord: gente que ya no cubre necesidades básicas porque perdió el trabajo, pero también porque la yuga a destajo sin ganar ni para mantenerse a flote. No hay una sola de las dimensiones del Estado que no sea radiactiva: ya ni podemos confiar en la transparencia del voto popular.

A esta altura Macri ni se molesta en simular que conduce un plan económico, razón por la cual se alarman hasta los economistas ortodoxos. Este gobierno —todos los indicadores están ya a la vista— llegó a la Rosada sólo para hacerse con negocios jugosos, perpetrar mezquinas vendettas clasistas y habilitar la timba millonaria, moviendo fichas sobre el paño financiero mientras millones no deslizan ni un mendrugo hacia sus hijos por encima del mantel de hule.

La percepción cada vez más extendida y alarmante es que vamos camino a ser un país donde nadie —en ningún sector del arco social— podrá vivir en paz. Ni siquiera nos queda el consuelo del futuro: el gobierno puso pararrayos en nuestras manos, mientras nos endeudaba de un modo que convoca a la madre de todas las tormentas.

Por eso las y los aquí firmantes — artesanos de la cultura que metaboliza las aspiraciones y desvelos del pueblo, laburantes de prensa que rechazamos la mentira y la extorsión como herramientas— dejamos a un lado diferencias partidarias y hasta ideológicas, para estar a la altura de la emergencia que corroe nuestra democracia. Más allá de inevitables desacuerdos de forma y fondo, coincidimos en esto: la única escudería que puede frenar este proceso de disolución nacional es el Frente de Todos, encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Existe hoy un movimiento internacional de restauración que borra derechos que la humanidad ganó con sangre: la libertad de pensamiento y la igualdad de las razas, por mencionar sólo dos. El gobierno de Macri sirve a ese movimiento, por la única razón que conoce: su conveniencia. Pero los argentinos podemos frenar el daño aquí y ahora. Como herederos de una tradición histórica y política inédita, se lo debemos a los nuestros pero también a Latinoamérica y el mundo.

Firman:

Indio Solari, Horacio Verbitsky, Liliana Herrero, Adrian Paenza, Julieta Díaz, Dady Brieva, Nancy Dupláa, Roberto Navarro, Rita Cortese, Eugenio Raúl Zaffaroni, María Seoane, Miguel Ángel Estrella, Adriana Puiggros, Víctor Hugo Morales, Marcelo Figueras, Adriana Varela, Ari Lijalad, Elsa Drucaroff, Pablo Echarri, Ana Castellani, Javier Malosetti, Gabriela Massuh, Dario Sztajnszrajber, César González, Ana Celentano, Miguel Rep, Graciana Peñafort, Dolores Solá, Darío Grandinetti, Stella Calloni, Carlos Ulanovsky, Paula de Luque, Gabriel Schultz, Alicia Castro, Daniel Gentili, María Florencia Alcaraz, Eduardo Rinesi, Ana Piterbarg, Mempo Giardinelli, Celsa Mel Gowland, Pedro Biscay, Gabriela Radice, Guillermo Fierita Catalano, Isabel de Sebastián, Pablo Llonto, Alejandra Dandan, Nicolás Lantos, Alicia Entel, Mex Urtizberea, María Sucarrat, Edgardo Mocca, Alejandro Horowicz, Tute, Liliana Mazure, Atilio Borón, Marcelo Piñeyro, Maitena Aboitiz, Pablo Rago, Sergio Olguín, Carla Vanesa Torres, Hernán Brienza, Jean Pierre Noher, Giselle Tepper, Matías Colombatti, Alejandro Apo...y la lista sigue.