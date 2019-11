Con el Gabinete casi definido, Alberto completa la grilla de embajadores políticos

Alberto Fernández le habría ofrecido a Daniel Scioli hacerse cargo de la embajada argentina en Brasil, confirmaron a El Cronista fuentes del sciolismo, en momentos en que el mandatario electo define sus embajadores políticos para destinos que considera clave en la gestión que arranca el 10 de diciembre.

Desde el albertismo no confirmaron ni desmintieron esa versión.

Lo cierto es que el ex gobernador y ex candidato presidencial en 2015 suena cada vez más fuerte para quedar a cargo de la relación diplomática con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. "Daniel le dijo a Alberto en su momento que contara con su experiencia para el lugar que necesite. No hablaron en concreto de Brasil, pero podría ser el lugar elegido por el presidente electo para Daniel por la importancia política del lugar", dijeron cerca del ex gobernador a este medio.

Carlos Bettini.

En el armado de lo que serán los principales casilleros de la política exterior, Fernández también tendría definido los representantes a enviar a los Estados Unidos y China, dos destinos cruciales para la diplomacia argentina que viene.

El ex embajador de la Argentina en los Estados Unidos, Jorge Argüello, volvería a Washington para conducir las negociaciones con la Casa Blanca, mientras que Sabino Vaca Narvaja, ex cuñado de Florencia Kirchner, sería el encargado de fortalecer los vínculos comerciales con China, quedando asignado a la embajada de Argentina en Beijing.

Vale mencionar que el artículo 5° de la Ley de Servicio Exterior permite al Poder Ejecutivo designar como representantes argentinos en el exterior a personas con condiciones relevantes para algunos destinos especiales.

Jorge Argüello.

Actualmente, el gobierno de Cambiemos cuenta con casi una veintena de representantes designados bajo esta modalidad, que deberán regresar al país antes del 10 de diciembre.

Para España, quien suena como posible embajador es Carlos Bettini, muy cercano a Cristina Kirchner y quien ya ocupó ese puesto durante el kircherismo.

En tanto, la ex senadora Beatriz Rojkés, esposa del senador tucumano José Alperovich -hoy con licencia en la Cámara Alta tras haber sido acusado por abuso sexual- podría recalar en la embajada en Israel.