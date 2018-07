Con eje en la cadena de pagos, Sica recibió a supermercadistas

Para el ministro de Producción, Dante Sica, la dinamización de la actividad económica, y la fluidez en la cadena de pagos son una prioridad en este momento particular de la economía argentina. Con esta idea en mente, Sica recibió ayer a representantes del sector supermercadista, junto al subsecretario de Comercio Interior, Ignacio Werner. Participaron Juan Carlos Vasco Martínez, director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Hernán Carboni (Walmart), Francisco Zoroza (Carrefour), Matías Videla (Jumbo Retail Argentina), Nicolás Braun (La Anónima), José Bruno (Josimar) y Josué Fernández Escudero (ASU).

Tras repasar los ejes de su gestión, el ministro les habló de las medidas para las pymes y enfatizó la necesidad de no romper la cadena de pago, aunque en referencia a la economía en general y no al sector supermercadista en particular.

En ese sentido, les pidió a las empresas que colaboren en este momento para que las pymes no tengan mayores inconvenientes con los pagos. Hablaron del Ahora 12 como una fórmula para "cuidar a los consumidores", de la necesidad de combatir la informalidad en el segmento retail, de la importancia de bajar costos logísticos, reducir costos laborales no salariales y la presión tributaria, sobre lo que Sica afirmó que el Gobierno está trabajando con las provincias para que cumplan con el pacto fiscal. Sobre la cadena de pagos, Vasco Martínez señaló que "nosotros no hemos tenido ningún problema con la cadena de pagos y no hemos extendido los plazos". Y coincidió con la necesidad de profundizar el trabajo en las mesas sectoriales.

Otro de los presentes planteó los temas prioritarios de la agenda, orientada a enfrentar la informalidad en la actividad, la presión tributaria, la necesidad de reducir Ingresos Brutos en todas las provincias, y abordar los costos laborales y logísticos.

Sica destacó que el objetivo del gobierno es bajar las tasas de interés y, en tanto cree que ya se está controlando el tipo de cambio. Pese a ello, ve un semestre con actividad estancada, en un escenario donde el crecimiento del consumo va a ir en línea con el crecimiento del PBI.