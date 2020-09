Con dardos al macrismo, Guzmán celebró el cierre del canje de deuda

El ministro de Economía, Martín Guzmán, celebró la concreción del acuerdo de canje de la deuda bajo legislación externa que está en manos de acreedores privados y resaltó que se trata de un paso "fundamental" para tranquilizar la economía argentina, que transita su mayor recesión registrada en la historia.

"La República Argentina restauró la sostenibilidad de su deuda pública con acreedores privados. Es un paso absolutamente fundamental en el camino de tranquilizar la economía. Un camino que continuaremos recorriendo cuidando a Argentina en cada paso que damos", señaló en su cuenta de Twitter, en compañía de un video.

En la animación se cuestionó con dureza el incremento de la deuda externa en dólares contraida por la administración de Mauricio Macri, al afirmar que en 2015 la Argentina tenía "una deuda sostenible" y que entre 2016 y 2019 fue incrementada "en niveles récord".

Guzmán resaltó que se redujo en promedio la carga de pagos de u$s 7 cada u$s 100 de deuda a u$s 3 cada u$s 100 y enfatizó que se le dio un "tratamiento equitativo" a los acreedores de bonos en dólares bajo ley argentina, cuyo canje se encuentra en transcurso.

"Argentina pagará la comisión más baja de su historia por la colocación de los nuevos instrumentos de deuda: 0,028% del total de la operación, que es el 28% del tope de la ley y el 19,4% de lo pagado en promedio por las colocaciones de deuda realizadas entre 2016 y 2018", indicó.

Y agregó: "La deuda se reestructuró siguiendo los objetivos definidos el pasado 10 de diciembre por el presidente, Alberto Fernández: trabajar para el presente y el futuro del país y tomar compromisos que se puedan cumplir. Hacerlo de cara a la sociedad y de la mano con el Congreso de la Nación."

Los tenedores del 93,5% de los bonos aceptaron la enmienda de la oferta argentina, lo que activó las cláusulas de acción colectiva que llevaron la proporción de títulos adheridos al 99%, y los resultados ya fueron registrados en el portal de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

El viernes 4 el canje entrará en vigencia, cuando se liquiden las operaciones previstas en el canje.