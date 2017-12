Con críticas y votos del PJ, hoy serán ley Presupuesto y reforma tributaria

El Gobierno buscará hoy convertir en ley la reforma tributaria, el Presupuesto 2018 y la prórroga del Impuesto al Cheque, entre otras iniciativas, con el apoyo indispensable del bloque Justicialista que en el Senado conduce Miguel Pichetto y que ayer expresó fuertes críticas al contenido y al trámite exprés de los proyectos. Los cuestionamientos contrastaron con la promesa de acompañamiento a las iniciativas, que en palabras del rionegrino se estructuran en torno a una política económica con "fisuras estructurales".

Los ministros Nicolás Dujovne (Hacienda) y Guillermo Dietrich (Transporte) se presentaron ante los legisladores de la comisión de Presupuesto para defender la propuesta oficial. Dujovne hizo hincapié en la necesidad de bajar el déficit, algo que definió como "un objetivo irrenunciable" y alertó: "Si no bajamos el déficit, nos exponemos a una crisis macroeconómica".

Enseguida, Pichetto tomó la palabra: "Quiero transmitir mi preocupación por las políticas de tasas altísimas del Banco Central, que se maneja como un iceberg de la política económica", lanzó. Y dirigiéndose a Dujovne, reclamó: "Ministro, este tipo de cambio no le sirve a la producción. Se sostiene con Lebacs al 30% y esta es una política que indudablemente muestra fisuras estructurales." En la cara de Dujovne se dibujó una sonrisa nerviosa.

El rionegrino cuestionó además la reforma previsional, a la que definió como "una gota de agua en el desierto" hecha por "gente que no sabe" y volvió a cargar contra la Ley de Reparación Histórica, votada por el Congreso a instancias del oficialismo el año pasado. "Aumentaron el déficit 1,9 punto con la Reparación Histórica, hecha a tontas y a locas, con desconocimiento profundo del sistema previsional", aseguró.

También cuestionó el déficit comercial, la falta de asignación de recursos en el Presupuesto para ciencia y técnica y el "estilo duranbarbezco" de no dar malas noticias que siguen algunos ministros. "Hay que poner la cara y afrontar las responsabilidades", reclamó. Aun así, prometió apoyo. "Vamos a votar el Presupuesto porque es un instrumento necesario", explicó.

Y, en lo que fue leído como un mensaje a la senadora Cristina Fernández, que nuevamente no participó del debate para no convalidar el trámite exprés, Pichetto advirtió: "No estamos meramente convalidando. Trabajamos intensamente para lograr cambios."

Se refirió a modificaciones que los senadores debieron negociar con el Poder Ejecutivo mientras la iniciativa se discutía en Diputados. El Gobierno no quiere que haya nuevos cambios en la discusión en el Senado porque eso demoraría la sanción de la ley cuando faltan cuatro días para el Año Nuevo. Por eso, el salteño Juan Carlos Romero y el cordobés Carlos Caserio cuestionaron el trámite exprés. El último cargó particularmente contra el presidente de la comisión, Esteban Bullrich. "Esteban, no podemos seguir más así, debatiendo leyes que no podemos modificar. Que el Ejecutivo se haga cargo de enviar los proyectos en tiempo y forma. Es el último año que en este Senado yo voto algo a libro cerrado", avisó.

La sesión comenzará hoy a las 11 y el temario incluye, además del Presupuesto 2018 y la reforma tributaria, una nueva prórroga del Impuesto al Cheque y el proyecto ya aprobado por Diputados para crear una comisión bicameral investigadora de lo ocurrido con el submarino ARA San Juan, desaparecido hace un mes y medio con 44 tripulantes a bordo. Ese cuerpo estará integrado por seis diputados y seis senadores y tendrá amplias facultades para investigar durante un año.