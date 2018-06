Con críticas, la UCR se despidió de Aranguren

El Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi, think tank del radicalismo en esta materia, aprovechó la salida de Juan José Aranguren como ministro de Energía para recordarle a las autoridades que el cumplimiento de los compromisos firmados en 2014 es "desparejo" y que en algunos puntos ni siquiera se inició el camino.

Fue Jorge Lapeña, ex secretario de Energía de Raúl Alfonsín, quien elaboró un documento crítico contra Cambiemos. Lapeña se fue hace dos meses del directorio de Transener, fastidiado con la decisión de vender la participación estatal por parte de Mauricio Macri, Marcos Peña y Aranguren. En éste, recuerda que no hubo reforma del marco jurídico para los hidrocarburos ni plan de exploración y que no hubo avances para impulsar centrales hidroeléctricas y nucleares.

Desde el IAE surgió también la queja por la demora en la creación de un Plan Energético Nacional, que se la atribuyen a la carencia de "un funcionario definido con la misión específica de implementarlo, pero también de la oposición, que no ha creído importante hacer cumplir lo pactado". Pero Lapeña fue más duro contra los jefes de Cambiemos, un espacio al que pertenece la Unión Cívica Radical (UCR), de la que proviene. "Lo ocurrido con la ley de tarifas demuestra que Argentina está lejos aún del ideal. Diálogo nulo inter-fuerzas e insuficiente dentro de Cambiemos; además de nula información al ciudadano, que tiene el derecho constitucional a informarse, pero que aún carece de posibilidades reales de ejercerlo", expuso.

El titular del IAE destacó la "normalización del sistema eléctrico del área metropolitana, a los efectos de resolver los graves problemas de suministro" que hubo durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. También valoró que "la importación de Gas Natural Licuado (GNL) fue normalizada, y en la actualidad es un sistema seguro y transparente que ha disminuido los precios por una mayor competencia".

Por otro lado, Lapeña le respondió en estos días a Hugo Balboa, presidente de Integración Energética Argentina (Ieasa, ex Enarsa) por el valor de Transener. Según Balboa, la transportista eléctrica nacional de alta tensión se valorizó más de 8 veces en un año y medio desde el momento en que el Estado compró a Electroingeniería (de Gerardo Ferreyra) su parte. Sin embargo, para Lapeña, por efecto de la devaluación, la valorización fue de solo 3 veces, teniendo en cuenta la cotización del dólar.