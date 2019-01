Con críticas del PJ, largó el debate bonaerense para desdoblar elección

Escenario 1: Los bonaerenses van a las urnas para elegir su gobernador(a), meses antes (tal vez junio) de tener que votar un Presidente en las PASO de agosto.

Escenario 2: Los ciudadanos cada distrito vota un tiempo antes a su intendente de optar en los comicios provinciales, unificados como siempre con la elección nacional.

Escenario 3: Lo mismo que el 1, pero sin PASO y con boleta única. En Buenos Aires hay comicios propios, sin primarias, para minimizar el altísimo costo de desdoblar los comicios en un año de "déficit cero".

Estos son las tres variantes inéditas que desde ayer, en Mar del Plata, una comisión bicameral de 16 diputados y senadores provinciales comenzó a evaluar una reforma de ley electoral 5109. Su dictamen, que se conocerá a fines de febrero, no será vinculante, aunque hoy por hoy en la gobernación de María Eugenia Vidal se inclinan por el desdoblamiento, ante la resistencia de la Casa Rosada.

Evaluando que es más para "despegarse" de la alicaída imagen presidencial de Mauricio MAcri en las encuestas, más que para "fortalecer" la previa de la campaña nacional con una victoria en el principal distrito del país, el jefe de Gabinete Marcos Peña no es el único en contra de la jugada.

El PJ bonaerense se bajó de la mesa, al oponerse a cualquiera de sus variantes por jaquear su estrategia electoral, si bien en los papeles acusa el gasto operativo de realizar sus propios comicios, como ya siete provincias lo oficializaron.

Según los cálculos justicialistas, firmados por su titular partidario Fernando Gray (intendente de Esteban Echeverría), el desdoblamiento costaría $ 3200 millones (para impresión de boletas, urnas, y demás gastos operativos), con los que se podrían "construir 200 jardines de infantes", "aumentar un 50% el presupuesto de los comedores escolares" y "adquirir 500 patrullas policiales", entre otras cosas.

De esta forma, el peronismo apunta al talón de Aquiles de la maniobra, para una administración de Cambiemos en rojo. Pero, en realidad, su preocupación es más política que económica: sin el arrastre de la boleta nacional, en la que los intendentes del conurbano pretenden clamar a Cristina Fernández de Kirchner, sus eventuales candidatos (como los ya medidos Martín Insaurralde o Verónica Magario) no superan los 15 puntos frente a Vidal en las encuestas. Eso pondría en jaque las aspiraciones reeleccionistas de los caciques comunales.

"Además, si se hacen antes las provinciales, en agosto los intendentes ya no tendrán incentivos para militar una boleta de Cristina", evalúan en la Plata. Sin seguir el debate veraniego de los legisladores, antes de marzo (considerando los 180 días de antelación para llamar a elecciones) habrá una cumbre de Peña y el jefe de Gabinete provincial, Federico Salvai. "No haremos nada que no esté en sintonía con la estrategia de la Rosada", prometen en la Gobernación.

Una posible contraofensiva K sería la opción "CFK gobernadora", que en el cristinismo juran que es una "operación" de la Rosada. Como venganza, ellos instalan que Vidal podría primero buscar su reelección y luego decantar en la boleta presidencial, en lugar de Macri, más tarde.

En paralelo, el debate parlamentario del grupo, creado por la negociación con el massismo del Presupuesto 2019, continuará el 17 de enero, según se acordó ayer. La primer pulseada será por el escenario 2: un desdoblamiento de las municipales, idea pergeñada en Tigre por el temor del Frente Renovador de sufrir, otra vez, la polarización Cambiemos-kirchnerismo en las intendencias que mantiene.

Presididos por el oficialista Manuel Mosca, habrá dos reuniones más: el 7 de febrero se evaluará el posible uso de la boleta única; y 26 de febrero, lo más factible hoy que suceda, el desdoblamiento provincial.