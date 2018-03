Con críticas a Kicillof, Stolbizer justificó su voto: “El pacto no es bueno, es caro, pero no hay alternativa”

La jefa del GEN, diputada nacional Margarita Stolbizer, fustigó esta tarde al kirchnerismo por criticar el proyecto enviado por el Gobierno para acordar con los holdouts al advertir que “si se la saben todas porque no la arreglaron en vez de dejar el valurdo que dejaron”.



Al exponer en la sesión especial que se desarrolla en la Cámara de Diputados, la legisladora indicó que ‘el arreglo‘ promovido por el Gobierno ‘no es bueno, el arreglo no es justo y es caro encima‘, pero aclaró que ‘no‘ hay alternativa



“Es el voto de la urgencia no de la alegría”, aclaró Stolbizer antes de anticipar su apoyo a la iniciativa del Ejecutivo.



Justificó su respaldo al acuerdo y responsabilizó, en parte, al gobierno anterior porque ‘entre otras cosas nos dejó sin reserva‘ y advirtió que ‘la herencia es la herencia que recibe la Argentina no el gobierno”.



Finalmente, la diputada aclaró que ‘absolutamente esta no es la solución nuestros problemas‘, y advirtió que ‘depende de la política que se vaya a implementar en los próximos años”.



FUENTE: Agencias Buenos Aires