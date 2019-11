Con caídas en los precios, el mercado de granos ya descuenta suba de retenciones

El mercado local de granos y oleaginosas sintió ayer el impacto al trascender que el próximo gobierno subirá fuerte las retenciones que pagan la soja, el maíz y el trigo.

Así los futuros de la soja para mayo de 2020 cayeron 2%, hasta u$s 232 por tonelada, el maíz abril 20 retrocedió 2,8%, hasta u$s 137 la tonelada, y el trigo marzo 20 bajó 2,5%, hasta u$s 175 la tonelada.

El contexto externo no ayudó. En el mercado de Chicago, los tres commodities terminaron con leves retrocesos. Pero en el mercado local talló más el descuento resultante de aplicar al valor actuallas futuras alícuotas de los derechos de exportación.

"Ya desde el 28 de octubre (tras el triunfo electoral de Alberto Fernández) se empezó a tomar nota de una probable suba de las alícuotas, ahora se está descontando en soja el máximo dentro de las posibilidades", enfatizó Eugenio Irrazuegui del área de Research de la corredora de granos Zeni.

Como adelantó ayer El Cronista, los equipos técnicos del gobierno entrante de Alberto Fernández tiene en carpeta aplicar una serie de cambios en el esquema de los derechos de exportación. El objetivo máximo es recaudar al menos u$s 2000 millones extra por año.

La decisión de incrementar las retenciones al agro aparece para el mercadocomo un hecho. Tanto como que se expresen en porcentaje para dejar de lado los $ 4 por dólar exportados que fueron implementados en septiembre de 2018 y que quedaron "licuados" a partir de la fuerte depreciación del peso que se evidenció posteriormente a las PASO, que, contrariamente a lo previsto, dejaron de inmediato a un paso de la Presidencia a la dupla opositora Fernández-Fernández.

De ahí que el proyecto con más chances por estas horas para que Alberto aplique apunta a alícuotas de 35% para el complejo sojero; de 20% para el trigo, y de15% para el maíz, indicó una fuente con acceso a los documentos de debate.

El propio presidente electo insistió ayer mismo en que su intención es que "la presión impositiva caiga sobre los que más tienen y dejé de caer sobre los que menos tienen, que son los consumidores".

Mencionó en esa línea a los ingresos por el comercio exterior en el bando de los que más deberán aportar.

Si bien los voceros habituales del sector esta vez prefirieron el silencio, tal vez esperando confirmaciones provenientes del gobierno entrante, los productores de todo el país hicieron saber su rechazo a la que sienten un gravamen nefasto para el desarrollo de las producciones agrarias y la rotación de cultivos, entre otros aspectos negativos.

Requisitos

Otros, en tanto, recordaron que por la ley de Presupuesto 2019, este año y el próximo, el Gobierno no puede subir las retenciones a más de 30% para la soja y de 12% para los cereales sin tener que pasar por el Congreso.

Desde los equipos técnicos del Frente de Todos respondieron que la revisión del Presupuesto 2020 que encarará Alberto Fernández puede ser la oportunidad para enmendar esa limitación.

La iniciativa en análisis evalúa, además, una "ventana de oportunidad" que le conferirá potestad al Estado para subir o bajar de manera transitoria las alícuotas de acuerdo con una necesidad puntual. Eso puso en alerta a varios analistas que entienden que el mecanismo sería una válvula que puede cerrar las exportaciones al estilo de los ROE que manejaba el ex secretario de Comercio kirchnerista Guillermo Moreno.