Con biogás de maíz, empezó a funcionar a pleno el primerproyecto del plan Renovar

A sólo seis meses de haber firmado el contrato, el sábado a las 0:00 comenzó a funcionar a pleno el primero de los 59 proyectos adjudicados por el Ministerio de Energía en el programa Renovar: una planta que produce biogás a partir de maíz y que aporta la suficiente energía eléctrica como para abastecer a un pueblo pequeño, de hasta 4000 personas.



La planta, ubicada en la localidad cordobesa de Río Cuarto, es un desarrollo de la empresa Bioeléctrica, y en el primer minuto del sábado comenzó a aportar su producción al sistema eléctrico nacional.



Por ahora, la capacidad de generación es de un megavatio por hora y es lo que inyecta al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Además, están terminando la construcción de otra planta, ubicada al frente, que sumará otros dos megavatios más en los próximos doce meses.



"Nos habíamos puesto como objetivo cumplir todos los plazos antes de lo comprometido", dice, emocionado, Germán Di Bella presidente de la empresa, en diálogo con Cronista.com. "Proyectos como éste son fundamentales para el desarrollo del campo, porque no hay mayor valor agregado que transformar una planta de maíz en un electrón", asegura.



El proyecto formó parte de la Renovar 1.0 y de la primera tanda que firmó el contrato durante la primera quincena de enero. En la adjudicación, el ministerio que conduce Juan José Aranguren garantizó un precio de u$s 160 por megavatio.



El proyecto tiene impacto en la generación de empleo capacitado. La planta de Río Cuarto emplea a 25 personas, entre técnicos e ingenieros químicos, mayormente menores a 30 años.



De acuerdo con Di Bella, el trayecto de la compañía hasta la actual planta comenzó hace cinco años, cuando comenzaron a importar la tecnología para la construcción y a aprender cómo llevar adelante la producción de biogás. Luego del cambio de gobierno, asegura, las cosas se aceleraron, sobre todo después del lanzamiento del programa Renovar en 2016.



Hacia el futuro la compañía espera poder presentarse a una nueva ronda de proyectos de Renovar la ansiada y demorada Ronda 2, que se lanzaría en agosto, aunque Di Bella remarca que el Ministerio debería convalidar un precio más alto. "Queremos presentar un proyecto de 20 megavatios distribuidos en 12 plantas, pero debería tener un mejor precio. Si es menos de u$s 200 por megavatio, sería imposible", dijo.



Energía comunicó este fin de semana: "El proyecto fue adjudicado a Biomass Crop S.A. y es el resultado del asociativismo de productores agropecuarios, sumándose así al sistema interconectado nacional y abriendo una nueva etapa para las energías limpias en el país".