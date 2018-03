Con avisos de escraches, Macri abre en Rosario las clases de una Universidad

El presidente Mauricio Macri realizará mañana su primera visita oficial a la ciudad de Rosario, donde inaugurará el ciclo lectivo en la Facultad de Derecho, en medio de un acto de repudio organizado por agrupaciones de izquierda y del kirchnerismo. La invitación al jefe de Estado fue una iniciativa del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Marcelo Vedrovnik y fue resistida por un sector de doce decanos de la casa de altos estudios, que se oponen a la presencia de Macri a raíz de las medidas adoptadas en los primeros meses de gobierno.

Las diferencias entre la administración nacional y un sector del gobierno de Santa Fe, conformado por una alianza de socialistas y radicales, también influyó en el descontento universitario por la visita del jefe de Estado.

La actividad comenzará a las 10 y se espera que Macri ofrezca un discurso en el que podría hacer anuncios para el área de Educación, mientras que al mediodía está invitado a un almuerzo en la Bolsa de Comercio de Rosario, junto a 200 empresarios locales y de la región. Allí podría verse la cara con el gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz.

Pero el principal escollo a sortear serán las manifestaciones en su contra que le están organizado el Movimiento Sindical Rosarino, gremios de la región y referentes kirchneristas, que se concentrarán a las 9 en Santa Fe y Dorrego, a pocos metros de la sede de la facultad, para declarar a Macri como ‘persona no grata’.

Precisamente, el 7 de febrero pasado, Macri suspendió su participación en el acto de conmemoración del 203´ aniversario del combate de San Lorenzo, realizado en esa localidad homónima, por motivos climáticos y desairó a Lifschitz. Otras fuentes aseguraron que en ese momento, el Presidente optó por evitar los escraches que también amenazaban con aguar el homenaje.

Además, varias organizaciones sociales, entre ellas la Corriente Clasista y Combativa, FOB, FOL, Barrios de Pie, MST y Cuba-MTR, concurrirán a la sede universitaria para entregar al jefe de Estado un petitorio por "la llegada urgente del programa Argentina Trabaja". Y el grupo Estudiantes en Lucha lanzó a través de una cuenta en la red social Facebook la convocatoria ‘Fuera Macri#Rosario’.

El PRO santafesino, por su parte, planteó que rechazar la visita presidencial constituye una "movida antidemocrática". El dirigente de La Bancaria de Rosario, Matías Layús, dijo a la prensa que "la consigna acordada para la movilización es la de declarar a Macri persona no grata para rechazar los despidos en los sectores público y privado y la criminalización de lo protesta social y sindical".

"Reconocemos la legitimidad democrática del gobierno nacional, pero no acordamos con medidas que sólo favorecen a sectores concentrados de la economía", expresó el dirigente.

La actividad en la sede universitaria será la primera actividad oficial de Macri en Rosario. Hasta la fecha el presidente encabezó una sola actividad en suelo santafesino: en enero estuvo en Venado Tuerto donde realizó anuncios para el sector lechero.