Con aval del FMI, el Gobierno cuenta con $ 45.000 millones para ayuda social

El Gobierno consiguió aval del Fondo Monetario Internacional para elevar el gasto en ayuda social equivalente a un 0,3% del PBI. De acuerdo a información de altas fuentes de Hacienda, este porcentaje equivale a que en total se podrá disponer de $ 60.000 millones para este aspecto, de los que se utilizaron ya para el adelantamiento de la Asignación Universal por Hijo unos $ 15.000 millones.

De esta manera, y en pleno año electoral, para lo que queda de 2019 el Gobierno cuenta con $ 45.000 millones para ampliar el gasto y volcar en ayuda social.

En el comunicado a nivel técnico del organismo ayer se detallaba que debido a que "la débil actividad económica y la alta inflación están teniendo impacto", el FMI apoyaba "firmemente los esfuerzos de las autoridades para mitigar el impacto social de las políticas de estabilización necesarias, incluso a través de aumentos recientemente anunciados en el gasto social, que se ajustarán al programa a través de un aumento en el gasto de asistencia social de 0,2% a 0,3% del PBI".

Por ahora, estaba pactado con el FMI que la meta de equilibrio fiscal primario (este es, antes de la contabilización de pago de intereses de la deuda) se podía desviar en un 0,4% del PBI por el equivalente de 0,2% en ayuda social y en 0,2% de gasto en obra pública de financiamiento de otros organismos internacionales.

Con el anuncio ayer surgido de las declaraciones del líder para misión de la Argentina, el italiano Roberto Cardarelli, esta posibilidad de amplía hasta un 0,5% del PBI. Según la fuente de Hacienda, por ahora el financiamiento para obra pública de otros organismos es un monto no significativo.

Sobre la reducción del déficit fiscal del año pasado, que terminó en 2,7% del PBI, porcentaje que era el objetivo perseguido ya que estaba pactado con el FMI ese peso del rojo fiscal, desde el organismo marcaron que "las autoridades han cumplido con su objetivo de déficit primario de 2018, demostrando determinación en la eliminación de la vulnerabilidad asociada con el desequilibrio fiscal de Argentina".

No obstante, para este año "lograr un déficit primario cero en 2019 requerirá una mayor restricción en el gasto gubernamental", advirtieron. "Estos esfuerzos colocarán a la deuda de Argentina en relación al PBI en un camino decisivo a la baja. Será fundamental que los programas de gasto social de alto impacto se conserven durante este año y más allá", agregaron.

En un plano un poco más general, en el que hablan desde el FMI de los déficit gemelos, elogiaron "los esfuerzos de políticas de las autoridades y la firme determinación de abordar los desequilibrios macroeconómicos y promover su plan de estabilización económica".

En ese sentido, dijeron que "los altos déficits fiscales y externos, los dos desequilibrios al centro de la crisis financiera de 2018, se encuentran en medio de una corrección significativa. La actividad económica ha sido débil, pero hay buenas perspectivas para una recuperación gradual".

Señalaron además que "la continua implementación del plan de estabilización del gobierno argentino sigue siendo esencial para consolidar el retorno de la Argentina a la estabilidad macroeconómica, a la reducción de la inflación y para sentar las bases de un crecimiento sólido, equitativo y sostenible".

Y si bien en lo pactado no se aborda de manera concreta la necesidad de alguna reforma de manera puntual, desde el FMI dijeron que "también será necesario un nuevo impulso de reformas del lado de la oferta para consolidar los logros ya alcanzados por el gobierno y garantizar una mejora sostenida en los estándares de vida de todos los ciudadanos de Argentina".

Una vez que el Directorio Ejecutivo del FMI se reúna "en las próximas semanas" (aún no hay fecha definida) y apruebe la tercera revisión del préstamo stand-by a tres años con la Argentina el organismo procederá a gatillar el cuarto desembolso para el país, por u$s 10.870 millones. Con este envío de fondos, el FMI ya habrá transferido un 70% del total de los u$s 57.000 millones.