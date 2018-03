Unidad, fondos buitre y las elecciones perdidas, ejes del Congreso peronista

“Juntos, ya que no podemos ir unidos”. La frase, del histórico dirigente peronista Lorenzo Pepe, resume en gran medida los intentos en los que se enfrascaron los congresistas peronistas en la reunión que celebraron este mediodía en el estadio de básquet del club Obras Sanitarias de cara a la renovación de las autoridades de un PJ sobre el que pende aún la amenaza de una intervención judicial.

La unidad -y cómo lograrla- y el debate sobre qué tiene que hacer orgánicamente el peronismo –si es que debe haber una orden o no- en el marco de las negociaciones del gobierno de Mauricio Macri con los fondos buitre fueron los dos ejes que atravesaron la mayor parte de los discursos. Eso, y algunas referencias a las elecciones perdidas (o ganadas, en algunos casos) el año pasado.

Lo primero en lo que se avanzó en el Congreso del PJ fue en la conformación de la junta electoral de 28 miembros. Ninguno de ellos podrá participar como candidato en la elección para renovar las autoridades partidarias que se realizará en mayo.

El peronismo llegó al Congreso dividido: por un lado, los kirchneristas (y en particular La Cámpora), con una postura de oposición combativa al macrismo; por otro, los autodenominados “moderados”, más vinculados con los gobiernos provinciales, que buscan un rol opositor distinto; y más allá aún, los dirigentes que, encabezados por el ex titular de la ANSeS, Diego Bossio, desertaron en el Congreso en un bloque distinto al del Frente Para la Victoria. No están los cordobeses de José Manuel De la Sota, cuyos dirigentes no fueron invitados por tener sus mandatos vencidos.

Una coincidencia entre los distintos sectores es la aspiración a una lista de unidad o una conducción colegiada que evite la una campaña y unas elecciones internas para las que no hay fondos suficientes. No se esperaba que la reunión de hoy culminara con una lista cerrada.

El Congreso arrancó con algunos forcejeos iniciales en la entrada a Obras cuando varios militantes intentaron entrar a la reunión al parecer sin el telegrama que los acreditara como parte de los más 900 participantes del Congreso. Pero los incidentes no pasaron a mayores.

A la hora del debate, Patricio Mussi pidió que el Congreso ordene a los legisladores peronistas que no voten la derogación de la Ley Cerrojo, un paso indispensable en la negociación de Macri con los buitres. Jorge Ferraresi lo acompañó: "La cosigna era Braden o Perón. Ahora es fondos buitre o Argentina". Y en la misma línea hablaron Héctor Recalde y Oscar Parrilli.

Parrilli insiste que el Congreso apruebe la cláusula prohibitiva por Buitres. Acá lo adelantamos el debate. https://t.co/ecySTn11H1 — Sebastián Iñurrieta (@sinurrieta) febrero 24, 2016

Por la postura contraria, el vocero fue Miguel Pichetto. Empezó por expresar su respeto a Mussi y Ferraresi: “Han ganado sus elecciones”. Pero, antes de que lo silbaran, planteó que “sacar al país del default es una tarea de todos, no de un partido".

Pichetto. "Tengo respeto por Mussi y Ferraresi, han ganado sus elecciones". La Grieta PJ: si ganaste o perdiste. — Sebastián Iñurrieta (@sinurrieta) febrero 24, 2016

"Sacar al país del default es una tarea de todos, no de un partido". Silbidos a Pichetto, que se opone a la claúsula K — Sebastián Iñurrieta (@sinurrieta) febrero 24, 2016

Pichetto no fue el único que hizo referencia a las elecciones. Entre otros, también lo hizo Fernando “Chino” Navarro. "Qué importa si perdimos por poquito, perdimos", planteó casi en un grito antes de esbozar un pedido de unidad tan amplio como el que surgía de las palabras de Lorenzo Pepe: "Nuestro adversario es Macri, no está acá dentro".

Insfrán aclara que no homenajearon a NK "porque se lo recordó en el congreso anterior, no queremos generar suspicacias". — Sebastián Iñurrieta (@sinurrieta) febrero 24, 2016