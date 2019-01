Con Vidal, la mesa del Pro debate desdoblamiento electoral en Buenos Aires

El próximo lunes 21 las oficinas de la Fundación Pensar en Balcarce 412 estarán "tomadas" por la cúpula del Pro. El bunker del partido del presidente Mauricio Macri ubicado apenas a cuatro cuadras de la Casa Rosada será sede del segundo encuentro del año de las máximas figuras "amarillas" para delinear la estrategia electoral de cara a un 2019 cargado de desdoblamientos, internas y actos electorales.

Entre los que se harán presentes a partir de la mañana por parte de la Nación será el Jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Interior, Obras Públicas y Viviendas, Rogelio Frigerio; su vice Sebastián García De Luca; y el secretario de la Presidencia, Fernando de Andreis. Por la Ciudad estarán Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli; por la provincia lo hará Federico Salvay; además del presidente del Consejo Nacional de Pro, Humberto Schiavoni y el secretario general del partido, Francisco Quintana.

Pero quien se llevará todas las miradas será la gobernadora María Eugenia Vidal, la mujer fuerte del Pro que pegó el faltazo el pasado 7 de enero en el primer encuentro de la mesa política en Córdoba y que sigue coqueteando con la posibilidad de desdoblar las elecciones en su distrito.

"La agenda va a estar marcada por la campaña y la estrategia para obtener el objetivo principal que es la reelección de Macri. En el medio está el desdoblamiento en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, las paso de La Pampa y Neuquén", explicó una fuente del partido a El Cronista.

Como el tema principal es la campaña se lo podrá ver al asesor Jaime Durán Barba y, aseguran, estará también su socio Santiago Nieto. La opinión de ellos sobrevolará la decisión final respecto de la idea de desdoblar Buenos Aires que tienen Salvai, Emilio Monzó y Frigerio; y a la que se opone Peña.

Hasta ahora, en la Casa Rosada buscan imponer la idea de que se desinfló esa posibilidad. En la provincia de Buenos Aires insisten con una simple teoría: nos tienen que convencer del por qué no. Y al parecer hasta ahora eso no sucedió.

El otro gran dilema que buscarán empezar a resolver los jerarcas del Pro es Córdoba. Aunque La Pampa es donde se inaugura el calendario electoral el 17 de febrero, las internas entre el radicalismo y el Pro mediterráneo no ceden. Por un lado, está el intendente de Córdoba capital, el radical Ramón Mestre, que quiere ser candidato, y por el otro el ex árbitro Héctor Baldassi, el radical Mario Negri y el ex embajador, Luis Juez. En la Casa Rosada no quieren que haya internas, entienden que es un desgaste por el que no tienen que pasar si quieren arrebatarle a Juan Schiaretti la gobernación de la segunda provincia en importancia del país y un bastión electoral de Cambiemos.

En lo que se refiere a La Pampa el apoyo presidencial está en el ex jugador de fútbol y ex secretario de Deportes Javier Mac Allister. El problema es que apenas falta un mes para que se desarrollen las PASO y hasta ahora la batería pesada que vienen desarrollando en los equipos de campaña de Peña -el jefe de todas las campañas de todos los candidatos- todavía no llegó a la provincia gobernada por el peronismo.

En lo que se refiere a las elecciones en Neuquén, que se realizarán el 10 de marzo, el equipo oficial entiende que se va a trabajar pero que será difícil torcer el voto en el territorio gobernado por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) que cuanta con recursos provenientes de Vaca Muerta y que, además, tiene buena relación con la Casa Rosada.

En total, hasta ahora hay diez provincias que definieron separar sus elecciones del cronograma nacional, la última de ellas San Luis, que anteayer decidió convocar a comicios provinciales el próximo 16 de junio. Las otras son La Pampa, Neuquén, San Juan, Chubut, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Rio Negro.