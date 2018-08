Con Peña y Macri en Casa Rosada, el Gobierno monitorea la corrida del dólar

En un día de furia en los mercados, el Gobierno monitorea la nueva corrida del dólar con reuniones en la Casa Rosada, encabezadas por el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

El jefe de Gabinete habló esta mañana en el Council of the Americas. "No creemos estar frente a un fracaso económico", dijo en esa cita.

Por la tarde, el jefe de Gabinete, uno de los hombres que quedaron en el ojo de la tormenta en medio de la nueva corrida cambiaria, tenía previstas más actividades públicas. Esa agenda quedó en duda: unas fuentes del Gobierno aseguran que ya suspendió todos los encuentros, otros lo ponen en duda.

En la Casa Rosada, y encabezadas por Macri y Peña, se sucedían hoy distintas reuniones en medio de una fuerte estampida del dólar, que subió más de un 20% en el día y supera los $ 41 en el mercado minorista.

Ayer habían surgido trascendidos en torno a posibles cambios en el Gabinete nacional, y se habló incluso de la posible salida de Peña o del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne.

"Macri está seguro que tiene el equipo adecuado para encarar este problema", dijo Peña esta mañana.