Con Cristina afuera, el PJ avanza hacia internas o una lista de unidad

"Si me pregunta, yo creo que (Cristina Fernández de Kirchner) tendría que ser la presidenta del Partido Justicialista". La frase del ex ministro de Defensa Agustín Rossi ante la agencia NA es un oasis en medio del desierto de la renovación del PJ. Desde el intendente de Chaco, el cristinista Jorge Capitanich, hasta el ex titular de la Cámara de Diputados Julián Domínguez, coinciden que la ex mandataria se mantendrá prescindente de la puja por la nueva conducción peronista. Pelea que tendrá su primera escaramuza en dos semanas, en la sede partidaria porteña, en Matheu al 100, cuando se junte el Consejo Nacional para fijar las reglas de la batalla de la actualización de autoridades con unos mandatos que vencen en mayo.

Tras los cónclaves de San Juan, con 11 gobernadores presentes, y en Santa Teresita de un PJ bonaerense con importantes ausencias, se barajan dos escenarios: A) internas abiertas con voto de afiliados y B) una lista de unidad que evite más derramamiento de sangre pejotista post-derrota 2015. En el primer caso, el salteño Juan Manuel Urtubey y Capitanich deslizaron sus intenciones de competir si bien ayer repitieron ambos, el término "consenso". Con un liderazgo exiliado (de una Cristina Kirchner que amenaza con regresar el próximo mes con una Fundación a Capital Federal), se reitera el nombre del ex mandatario sanjuanino José Luis Gioja, actual vice del bloque de Diputados, como síntesis para la nueva etapa justicialista. Una era de ser oposición.

"El peronismo tiene que construir su personalidad para este tiempo. Cristina está afuera de esta discusión porque ella misma planteó su decisión de no conducir el partido", señaló Domínguez a El Cronista. Si bien achacó a Aníbal Fernández como "el mariscal de la derrota" bonaerense, la peor que vivió el peronismo en el poder, evitó endilgar a la ex Presidenta de cualquier responsabilidad.

Con la misma sintonía opinó Capitanich. "Cristina quiere tener un rol en el FpV, no en el justicialismo", declaró ayer en Rock & Pop. Sin embargo, el cristinista colectivo Unidos y Organizados continúa con su campaña de afiliación para incidir en las eventuales internas. Más allá de la salida Gioja, Urtubey lanzó su corriente interna para disputar la presidencia y el chaqueño revalidó ayer su traje de candidato. "Cuando tenga la convicción plena, de tener el respaldo suficiente de un conjunto de hombres y mujeres del justicialismo, lo voy a decir. Me gustan los desafíos", especuló con su postulación.

Otro debate interno es el de cuánto abrir la puerta para el regreso de los que se fueron. La proclamación de Mauricio Macri de la candidatura al PJ de Sergio Massa (un puesto que negaba en privado aspirar) terminó de vetarlo. "La unidad básica Davos me parece que no está inscripta dentro del Consejo Nacional del partido", ironizó Capitanich. La prohibición no alcanza a otros hoy renovadores. El tigrense postuló al cordobés José Manuel De la Sota pero parece difícil por lo que dejó el 2015: "Junto a Massa es otro de los responsables de la derrota del peronismo", lo culpó Domínguez, resumiendo lo que sienten otros justicialistas.