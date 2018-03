Oficialistas y opositores aliados a Macri celebraron la detención de Báez

Dirigentes oficialistas y opositores aliados al Gobierno salieron a coro a celebrar la detención del empresario kirchnerista Lázaro Báez, que debe prestar declaración el jueves en la causa conocida como “La ruta del dinero K” en la que se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero proveniente de la corrupción.

Según la a parlamentaria del Mercosur por Cambiemos, Mariana Zuvic hoy es “el inicio de otra etapa en la Argentina”. Señaló, además, que “se va a terminar la frase de que “nadie va preso”. “Valió la pena tanta lucha, estamos hablando del dinero de todos los argentinos, dinero que falta en muchos lugares”, indicó Zuvic al referirse a las acusaciones que pesan sobre Báez, a quien denunció en reiteradas oportunidades.

En este sentido, y en diálogo con radio Mitre, agregó: “Me siento muy emocionada, creíamos que esto iba a ser mucho más largo, fueron 12 años de lucha”.

Por su parte, el diputado nacional por la CC-ARI Fernando Sánchez consideró hoy “justo” que “el pueblo argentino vea esposados a los que por años nos robaron”. Y agregó que “es justo que el pueblo argentino vea esposados a los que por años nos robaron. Enjuiciar a Báez, (la ex presidenta Cristina) Kirchner y (el ex ministro Julio) De Vido, no es más que hacer justicia”, escribió Sánchez en su cuenta de Twitter.

El diputado del Frente Renovador, José Ignacio De Mendiguren, afirmó hoy que es “importante” y “bueno” que “la Justicia esté actuando”, tras la detención del empresario kirchnerista Lázaro Báez.

“Esperemos que esto contribuya a que el malestar social que hay con los problemas económicos que hay, porque si hay impunidad contribuye a incrementar el malestar social”, señaló en declaraciones a DyN.

En tanto, manifestó: “Es importante y bueno que la Justicia esté actuando en estos temas”.

Entre las repercusiones, no podía estar ausente al de la diputada nacional por la CC-ARI, Elisa Carrió, quien afirmó hoy que es “un gran día de justicia” por la detención del empresario kirchnerista. “Es un gran día de justicia. Se da después de muchos años que investigamos y denunciamos el saqueo”, escribió Carrió en su cuenta de Twitter y agregó el hashtag ‘#RecuperarLoRobado‘.

A su vez, el titular del Comité Nacional de la UCR, José Corral, consideró hoy ‘imprescindible‘ que ‘quienes robaron sean condenados‘ y ‘devuelvan el dinero que se llevaron”.

“Los argentinos estamos haciendo un gran esfuerzo y es imprescindible que quienes robaron sean condenados y también devuelvan el dinero que se llevaron”, afirmó el intendente de Santa Fe.