Con CFK y Menem, juraron los senadores

Con Carlos Menem izando la bandera, como el decano del recinto, luego de la polémica por su candidatura, los 23 senadores nacionales electos en los comicios de octubre juraron ayer ante la Cámara alta, en una ceremonia con aplausos y vítores desde los palcos, especialmente para Cristina Fernández de Kirchner. Gladys González, que secundó a Esteban Bullrich en la boleta de Cambiemos, fue la única ausente por encontrarse de viaje.

Los legisladores electos por las provincias de Buenos Aires Formosa, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Jujuy, La Rioja y Misiones prestaron juramento de cara a la asunción en sus bancas, que será el 10 de diciembre próximo. La ex Presidenta fue la última en ingresar al recinto para la sesión incorporatoria y la única que no estuvo acompañada por familiares o amigos al acercarse al estrado para jurar por segunda vez como representante de Buenos Aires. Se sentó en la anteúltima bandeja, flanqueada a la derecha por la misionera Magdalena Solari y a la izquierda por otro ex Presidente, Adolfo Rodríguez Saá, con quien conversaron animadamente durante el evento.