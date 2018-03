Con CFK en la mira, el kirchnerismo desfilará este año por Comodoro Py

Aun fuera del Ejecutivo, el kirchnerismo seguirá siendo noticia durante 2016. Principalmente, los tribunales de Comodoro Py serán el ámbito del que saldrán las principales novedades vinculadas a la suerte judicial de los múltiples funcionarios que tienen procesos en su contra y que formaron parte de los 12 años de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

- La ex presidenta, sin fueros e investigada: si bien desde mediados de la década pasada se empezó a objetar el patrimonio de la familia Kirchner, fue en los últimos años, tras la muerte de Néstor, que la Justicia se enfocó en la ex presidenta a raíz de una serie de denuncias. La más rutilante la presentó la diputada Margarita Stolbizer y pasó a la fama como el caso Hotesur, en el que se investigan irregularidades en la empresa hotelera de la familia Kirchner en Santa Cruz. Iniciada la pesquisa por el juez Claudio Bonadio, luego apartado, el expediente lo instruyen su par Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Stornelli. El año que acaba de comenzar promete una posible citación a indagatoria a CFK, ya sin fueros y expuesta a posibles pedidos de detención, y y de su hijo, Máximo, el más comprometido en el caso, que puede ser investigado, pero no detenido por su rol como diputado.

- ¿Reapertura de la denuncia de Nisman?: el 18 de enero se cumplirá un año de la muerte del fiscal especial de la Unidad AMIA Alberto Nisman, aún en circunstancias desconocidas. Días antes de morir, Nisman presentó en la Justicia una denuncia por encubrimiento contra la entonces presidenta y otros funcionarios por encubrimiento a Irán al acordar el memorándum de entendimiento por el atentado a la mutual judía. El pedido lo desestimó Rafecas y el caso se archivó. El cambio de Gobierno, más una presentación que tenga mayor consistencia jurídica, podrían derivar en la reapertura de un caso sensible.

- Boudou, acorralado: actor protagónico de las andanzas judiciales de los funcionarios kirchneristas en el último lustro, el ex vicepresidente Amado Boudou es el más comprometido en Comodoro Py. Irá a juicio, casi seguro este año, acusado por cohecho en el caso Ciccone, y seguirá en el mismo camino en la causa en la que Bonadio lo procesó por haber comprado un auto con documentación apócrifa. Enriquecimiento ilícito, a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Jorge Di Lello, es otro expediente por el que Boudou puede sufrir malas noticias, así como también lo supone la causa por dádivas que tramita en su contra el juez Norberto Oyarbide.

- De Vido, comprometido: otro ex funcionario que logró fueros al conseguir una banca en la Cámara de Diputados fue el ex ministro de Planificación Julio De Vido. Tras ser favorecido en muchos expedientes que lo involucraban, Bonadio lo tiene en la mira por la compra irregular de Gas Natural Licuado a través de barcos, caso en el que también sigue de cerca a YPF y Enarsa. Por otra parte, el mismo juez deberá retomar la causa por la Tragedia de Once, en cuyo juicio realizado la semana pasada, el Tribunal Oral Federal número 2 determinó que se reabra el caso para que se indague sobre el rol del ex ministro.

- Aníbal Fernández y la ruta de la efedrina: caso que comenzó a generar las primeras sospechas de corrupción en el kirchnerismo, volvió a ser noticia desde la semana pasada, luego de la fuga de los tres detenidos, Martín y Cristian Lanatta, y Víctor Schillaci -por la muerte de Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón-, a quienes la Policía aún no logró capturar. Aníbal Fernández, ex jefe de Gabinete, quedó afuera del juicio oral, que ya concluyó. Sin embargo, hay quienes aseguran que están dadas las condiciones para que se vuelva a investigar su presunto rol en el Triple Crimen.

- Jaime, siempre noticia: Ricardo Jaime se convirtió el martes en el primer funcionario del kirchnerismo que deberá cumplir una condena en prisión. La Justicia le dio seis años de pena por considerar que incurrió en administración fraudulenta de los ferrocarriles y que ese accionar derivó en la Tragedia de Once. Pero también lo condenó en su momento por haber reconocido que aceptó dádivas de empresarios y por ocultar pruebas en la causa que investiga su presunto enriquecimiento ilícito. Justamente en esa, en la que está procesado, Jaime volverá a ser apuntado por los jueces.

- Un juicio para Moreno: el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, espera porque eleven a juicio la causa en la que fue procesado por abuso de autoridad, al multar a consultoras privadas por medir la inflación con índices propios. La denuncia la radicó el actual titular del Indecm Jorge Todesca, por la sanción impuesta a su consultora Finsoport.