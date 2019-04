Con 40% de renovación de Letes y Lecap se cubren las necesidades financieras de 2019

El Ministerio de Hacienda actualizó sus previsiones de necesidades financieras para 2019 y calculó que con un promedio combinado de renovación de 40% entre Letras del Tesoro (Letes, en dólares) y Letras Capitalizables (Lecap, en pesos), Argentina tendría cubierto su programa financiero por este año.

Asimismo, la cartera que dirige Nicolás Dujovne estimó que si ese nivel alcanza un promedio de renovación del 67% se "eliminarían las necesidades netas de financiamiento de 2020, debido a saldos de efectivo mayores a los programados".

En la presentación a inversores destacó: "El saldo de liquidez en el Tesoro sigue en niveles históricamente altos debido a que en el primer trimestre se registraron niveles de renovación de los vencimientos superiores a los programados".

"Durante el primer trimestre, una porción del stock de Lecap se refinanció a través de instrumentos que vencen más allá de 2019; eso redujo el nivel de renovación requerido a 35% de las Lecap con vencimiento en 2019", ampliaron.

"Los niveles de renovación de Letes en dólares han sido cercanos a 100%; sin embargo, como la refinanciación se ha hecho con instrumentos que vencen dentro del año 2019, el nivel de renovación requerido se mantiene en 46% para el año como un todo", explicó Hacienda.

Para los 9 meses restantes de 2019, Argentina necesita u$s 23.700 millones, excluyendo las Letes en manos de privados.

El principal ítem que demanda financiamiento es el que abarca los intereses de la deuda (intra sector público, con privados y organismos multilaterales), que suman en conjunto u$s 11.600 millones.

Después, existen vencimientos de capital con privados por u$s 8500 millones: en bonos internacionales serán u$s 2800 millones (Global 2019), en bonos domésticos otros u$s 2800 millones (Bonar 2024 y ARGDUO 2019, entre otros) y los restantes u$s 2900 millones en Repo.

A su vez, habrá que pagar hasta fin de año otros u$s 3000 millones a organismos multilaterales: u$s 1600 millones al Club de París, u$s 1300 millones a un conjunto que conforman el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina (ex Corporación Andina de Fomento, CAF), y u$s 100 millones más a otras entidades.

Por último, el Gobierno también necesita este año u$s 600 millones para abonar el Plan Gas a las petroleras que produjeron el fluido en 2017. La deuda total es de u$s 1583 millones, con la estatal YPF como principal acreedor, y se terminaría de pagar en junio de 2021, según lo previsto.

El Gobierno también sostuvo su previsión de déficit primario 0 para 2019 y un superávit primario de u$s 5200 millones para 2020.