Con 16% del total, Brasil se afirma como primer destino de exportaciones

Brasil, el principal socio del Mercosur es, históricamente, el primer destino de las exportaciones argentinas, y lo ratificó en 2017 de la mano de la recuperación de la economía del país vecino.

De acuerdo con el mapa de las ventas argentinas al mundo, que desarrolla la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICE), el gigante sudamericano se llevó casi el 16% de las exportaciones locales entre enero y noviembre pasados, al totalizar u$s 8552 millones. En ese lapso, Argentina exportó a 204 destinos por u$s 53.846 millones, 1,1% más internual

Con esas cifras, Brasil se reafirma como el destino número uno para los productos argentinos y más que duplica a Estados Unidos y China, que se encuentran disputando cabeza a cabeza el 2 y 3 lugar en el podio de exportaciones argentinas. En ese sentido, de enero a noviembre, EE.UU. quedó como segundo destino de los productos locales, con u$s 4158 millones, con una participación de 7,7%. China quedó tercero por poco: compró productos argentinos por u$s 4130 millones y se quedó con 7,7% de participación. En 2016, esas posiciones estaban invertidas. Ahora, con el bloqueo norteamericano al biodiesel argentino desde agosto de 2017, y la reapertura china al aceite de soja local, así como las autorizaciones para arvejas y arándanos locales, en los próximos meses podría volver a cambiar de ubicación.

Volviendo a Brasil, las ventas locales a ese destino acumularon un crecimiento de 4,4% o u$s 358 millones interanual, en los primeros once meses del año pasado.

La mejora se dio a partir de la recuperación de la economía brasileña, que se dio sobre todo en el segundo semestre de 2017, y que los analistas confían en que esa tendencia llegó para quedarse y que este año el comercio bilateral se fortalecerá y, aunque siga existiendo el déficit de la balanza comercial para Argentina, posiblemente comenzará a moderarse.

El crecimiento de las ventas a Brasil, en once meses, estuvo impulsado por las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI), y los productos con mejor desempeño fueron los automóviles, con suba de 12,4% interanual, hasta u$s 2957 millones; partes y piezas para vehículos y tractores, con alza de 14,2% a u$s 426 millones.

Según el trabajo de la AAICE, las ventas e gas de petróleo se incrementaron 64% a Brasil entre enero y noviembre pasados, al totalizar u$s 53 millones.

Por otra parte, entre las exportaciones de origen agropecuario, Brasil fue el principal destino del trigo argentino, con un crecimiento de 21,1% interanual entre enero y noviembre últimos, hasta u$s 881 millones.

En los primeros 11 meses de 2017, el trigo argentino cubrió el 83,64% de las importaciones del cereal que efectuó Brasil. Según datos de la Asociación Brasilera de la Industria del Trigo (Abitrigo), entre enero y noviembre últimos, se importaron casi 5,6 millones de toneladas del cereal, de las cuales más de 4,6 millones llegaron desde Argentina.

En tanto, entre diciembre cuando la cosecha triguera local ingresó al circuito comercial y lo que va de este mes, la exportación anotó compras de más de 7 millones de toneladas del producto de la campaña 17/18, y presentó declaraciones juradas de exportación (DJVE) por 4 millones de toneladas.

Además, según el line-up en los puertos locales para las próximas dos semanas hay 1.316.768 toneladas de trigo cargando o anunciados para embarcar. Brasil continúa liderando los envíos, con casi 313.000 toneladas programadas, seguido por Tailandia, con casi 228.000 toneladas anunciadas.

También subieron las ventas a Brasil de carne bovina y preparados, hasta u$s 63 millones, un alza de 38,3% interanual; y de vinos, que se expandió 17,9% hasta u$s 51 millones.