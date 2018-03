Complicada en la causa, Cristina denunció a macristas por haber comprado dólar futuro

La ex presidenta Cristina Kirchner salió ayer a defenderse de su imputación en la causa por la venta de dólar futuro con un ataque. Vía Twitter, la ex mandataria dijo que por esa operación, decidida por el Banco Central durante su gestión, salieron beneficiados allegados y familiares de Mauricio Macri, a la vez que se quejó porque el juez federal Claudio Bonadio "no los individualizó, ni mucho menos los citó" a declarar.

La ex jefa de Estado señaló que en la denuncia en su contra por la venta de dólar a futuro que hicieron el radical Mario Negri y el macrista Federico Pinedo se advirtió sobre la existencia de "beneficios indebidos para terceros inescrupulosos".

"Hasta ayer (domingo) nada sabíamos sobre los terceros inescrupulosos enriquecidos ilegítimamente por la operatoria del dólar futuro, porque Bonadio no los individualizó, ni mucho menos los citó" subrayó Cristina. Entre los compradores, la ex presidenta mencionó al empresario y amigo de Macri, Nicolás Caputo; al apoderado del PRO, José Torello; a la compañía Socma-Chery, de la familia del Presidente; al secretario de Coordinación Interministerial y ex CEO de Farmacity, Mario Quintana; al diario La Nación; y Cablevisión, de Clarín.

"La empresa Caputo S.A. compró en el Mercado a Término de Rosario u$s 3,56 millones entre el 8 y el 27 de octubre de 2015. ¿Sabés quién es Caputo? Para los amigos: Nicky. Hombre de estrecha confianza de Macri", destacó. También nombró a "la familia Macri, que mediante la empresa Socma-Chery compró u$s 8 millones a precio futuro, que luego se multiplicó, no como panes y peces, sino por la devaluación decidida entre otros por el presidente del BCRA, el procesado Federico Sturzenegger".

"El jefe de asesores del Presidente y apoderado del PRO a nivel nacional, José María Torello, el 27 de octubre compró u$s 800.000 en contratos de dólar futuro, que fueron cobrados en febrero", indicó la ex mandataria en una serie de tweets.

Cristina remarcó que los acusados por ella "cuando compraron esos millones de dólares, sabían que de ganar las elecciones iban a devaluar, mientras el candidato lo negaba en TV". Y se preguntó con ironía: "¿quién les autorizó el pago de esos millonarios contratos a futuro? Bonadio, ¿quién si no?".

La ex presidenta declaró la semana pasada en la causa, en la que se encuentra imputada por el presunto fraude al Banco Central de más de u$s 76.000 millones debido a las operaciones realizadas en el mercado de dólar futuro en el último trimestre de 2015. Cristina recusó al juez y espera una resolución de la Cámara Federal, que ya rechazó ese pedido a otro de los imputados, el ex funcionario del BCRA, Pedro Biscay.