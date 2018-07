Completan los aumentos en las naftas, entre 1% y 3% en la Capital Federal

Las petroleras Axion y Petrobras se sumaron a YPF y actualizaron los precios hasta 3%. Axion aumentó 1% en promedio para las naftas y en 3% para el gasoil.

En tanto, las estaciones de Petrobras, controladas por Trafigura, aumentaron entre 1% y 1,8% en la Capital Federal y todas las provincias en donde opera.

Los incrementos se produjeron después de que el ministro de Energía, Javier Iguacel, liberara a las empresas para que aumentaran sus precios, poniendo fin al acuerdo de ajuste escalonado que había firmado su antecesor, Juan José Aranguren.

En paralelo, continuaba el conflicto por el desabastecimiento de combustibles que sufren las estaciones de servicio de "bandera blanca", que no están bajo la tutela operativa de ninguna petrolera en particular. La Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República aseguró que las petroleras no están vendiendo en el canal mayorista y ya hay 120 estaciones de bandera blanca sin naftas y gasoil.

Además, en este escenario, el costo del litro de nafta premium ya alcanzó $ 43,50 en el interior del país, ampliándose así la dispersión de precios y la brecha con los valores en la Capital Federal hasta el 40 por ciento.