Comparan la tragedia de Costa Salguero con la de Cromañón y se politiza la causa

"Es inevitable pensar en Cromañón". Una frase que retumbó fuerte en todo el ámbito judicial, político y en la sociedad argentina. En especial porque fue pronunciada para comparar las muertes ocurridas la noche de viernes pasado en la fiesta electrónica Time Warp, en Costa Salguero, con la tragedia del 30 de diciembre de 2004 en el boliche República Cromañón, de Once, durante un recital de Callejeros, que dejó un saldo de 194 muertos y 1432 heridos.

Y más grave aún al haber sido usada por el fiscal federal, Federico Delgado, al pedirle al juez de la causa, Sebastián Casanello, la detención del organizador de Time Warp donde murieron cinco jóvenes y otros cinco se encuentran en grave estado. Además, solicitó investigar los vínculos entre los concesionarios del predio y la empresa que aportó las bebidas. En su escrito, Delgado solicitó imputar y detener a Adrián Conci, presidente de Dell Producciones, al denunciar la existencia de "una actuación deliberada en la que la vida se subordinó a la decisión de lucrar con la venta de drogas y todo ello terminó con la muerte de cinco personas". Y dijo que "es inevitable pensar en Cromañón. Una testigo lo resumió como nadie, era una caja de aluminio". La frase llegó a los tribunales de Comodoro Py en momentos en que Casanello encabezaba un allanamiento a Costa Salguero, predio que, según el gobierno porteño estaba en regla. De hecho, la Agencia Gubernamental de Control confirmó que los organizadores cumplieron con los requisitos.

Sin embargo, Delgado sostuvo que "no se solicitó la exhibición del DNI" y que la revisión "era escasa, y a medida que el caudal de gente aumentaba era menor y de forma más superficial". Según la agencia DyN, el dictamen que Delgado redactó en base a testimonios de testigos, agregó que "ni bien se ingresaba, los vendedores de drogas recibían a la gente ofreciendo keta; lcd; éxtasis; cocaína y superman". Agregó que el lugar "estaba hacinado, con poca ventilación, hacía calor y escaseaban las bebidas a medida que los concurrentes las necesitaban y la red de agua corriente se cerró a la madrugada". Delgado acusó a los organizadores de ser "indiferentes a las convulsiones de las víctimas, ya que durante 15 minutos sólo miraron y oyeron los gritos de auxilio de los demás. Cuando llegó el SAME era tarde". Habló de "una combinación de factores que derivaron en la muerte de cinco jóvenes, como venta de drogas organizada; administración de la necesidad de hidratarse; alta temperatura; hacinamiento; falta de ventilación y ventanas; cierre de las puertas por la lluvia; escasez de médicos o paramédicos".

A su criterio, "Adrián Conci organizó el evento y deberá responder por los hechos". Indicó que Costa Salguero es explotado por Telemetrix, cuyo presidente es Alberto Luis Gutiérrez. Y que participa también Centro Costa Salguero, a cargo de Diego Luis Gutiérrez; y Salguero Eventos, de Jaime Marcelo Salmun. "Es altamente probable que más allá de las nominaciones, haya una misma realidad económica que deberá develarse así como si se limitaron a alquilar el predio o fueron socios". Nombró además a Energy Group, "cuyos socios gerentes son Ricardo Aurelio Azzarello y Wallter Andrés Santangelo", como encargados de "la provisión de Speed y aguas Block".