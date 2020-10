Cómo será la vuelta a las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires

Tras casi siete meses desde el inicio de la cuarentena, las escuelas porteñas se preparan para volver a las actividades presenciales. La semana pasada, el ministro de Educación de Nación, Nicolás Trotta, había acordado con sus pares de todas las provincias la habilitación de las actividades según un criterio epidemiológico. Y la decisión del regreso quedaba en manos de cada distrito.

La ciudad de Buenos Aires insistía desde hace semanas para retomar la presencialidad, lo que finalmente ocurrirá mañana, tras la habilitación desde Nación. Pero, está claro, no será del mismo modo que en marzo, sino que habrá adaptaciones y regresos graduales. La prioridad marcada por las autoridades porteñas son dos: la revinculación de 6500 alumnos que durante este tiempo perdieron contacto con las escuelas y aquellos que cursan los últimos años de primaria y secundaria.

Esta mañana, la ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, brindó detalles en conferencia de prensa, acompañada por su par de Salud, Fernán Quirós. Allí señaló que esta semana abrirán sus puertas a los alumnos de los últimos años las escuelas públicas secundarias medias y técnicas y que la semana próxima lo harán las primarias. Las actividades se realizarán en los patios y espacios abiertos de los establecimientos.

Igualmente, Acuña aclaró que para volver a las escuelas los alumnos deben esperar a ser contactados por los docentes. En el caso de las instituciones de gestión privada, la ministra detalló que deben realizar un trámite para ser habilitadas. De este modo, pidió que las familias no se acerquen mañana a pedir información a la puerta de las escuelas. El objetivo es evitar que existan conglomerados de personas, lo que puede atentar contra los criterios epidemiológicos.

La ministra confirmó este año existirá una instancia de “evaluación y calificación”, a pesar de las condiciones atípicas en las que se dictaron los contenidos. Por otro lado, explicó que habrá una “escuela de verano”, prevista para el mes de enero, en la que se podrán reforzar los temas de cara a las instancias de recuperación.

De cara al futuro, anticipó que prevén que el ciclo lectivo actual termine el 16 de diciembre, tal como estaba previsto. Pero también planean adelantar “unos días o un mes” el comienzo del ciclo lectivo 2021.

En cuanto a los protocolos de regreso para las próximas semanas, Acuña explicó que no volverán los cursos como en marzo, sino que serán grupos de diez chicos y un docente. No se mezclarán con otros grupos y habrá una diferencia de media hora para que no se crucen. De esta forma, si se detecta un caso positivo de Covid-19, no habrá necesidad de aislar a toda la escuela, sino solo a ese grupo.

Sobre este retorno, analizó que “no es la vuelta a clases pensando la escuela que dejamos en marzo. Pero sí es muy importante para chicos y chicas que desde hace más de seis meses que no ven a sus amigos, que no pueden resolver entre pares, y que no pueden resolver situaciones con sus docentes”.

Otro de los temas clave respecto a este regreso es el transporte. Acuña explicó que los docentes están habilitados para utilizar transporte público. Juan José Méndez, ministro de Transporte, contó que el permiso deben tramitarlo en www.argentina.gob.ar/circular. Mientras tanto, para los alumnos que no van “caminando o en bici, en las próximas horas vamos a confirmar cómo vamos a incorporarlos”, agregó Méndez.

Los gremios docentes habían presentado reparos para el retorno a la presencialidad. Según su postura, preferían el criterio anterior que había sido acordado por los ministerios de Educación de todo el país. Es decir, que solo puedan regresar las actividades presenciales en los distritos con nulo o muy bajo nivel de contagio. Sobre este tema, Acuña detalló que espera que estén “la gran mayoría de los docentes, ya que estamos llevando adelante un procedimiento seguro”.