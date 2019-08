Cómo será el impacto del anuncio en el impuesto a las Ganancias

El presidente Mauricio Macri anunció varias medidas con las que busca aligerar el impacto que tendrá sobre los argentinos el derrumbe de los mercados financieros, tras la aplastante victoria electoral de la oposición el domingo.

En un intento por recuperar la iniciativa política, el mandatario dijo que recortará el impuesto a las ganancias personales. El Gobierno subirá un 20% el piso a partir del cual los empleados pagan el impuesto a las Ganancias, dará dos pagos extra -hasta las elecciones de octubre- a las familias que cobran el subsidio por pobreza y devolverá impuestos a trabajadores.

Desde la AFIP destacaron que el objetivo es aumentar un 20% el Mínimo No Imponible aplicable para todo el 2019, para alinear el índice con el ritmo de la inflación. Sin embargo, para confirmarse, necesitará aprobación del Congreso.

En un ejemplo concreto, un trabajador soltero en relación de dependencia que tiene un salario bruto mensual de $ 100.000 y que le corresponden aportes por $ 18.417: antes de la modificación le correspondía pagar $ 11.359 por ganancias y luego de la modificación tributará $ 8.611. De esta forma el salario neto del trabajador pasará de $ 78.558 a $ 81.305.

Por los meses que ya pasaron,se devolverá el saldo a favor en los primeros meses, que en este ejemplo suma $ 19.000. Además, la devolución se realizará reduciendo las retenciones de Ganancias de los próximos meses.

El conjunto de medidas tendrá un costo fiscal de $ 40.000 millones (u$s 678 millones).

Mensaje

El titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, dijo que las medidas anunciadas hoy por el Presidente "dan un poco más de aire" a los contribuyentes y obedecen a que el jefe del Estado "escuchó el mensaje" del resultado de las elecciones PASO realizadas el domingo último.

"AFIP viene lanzando muchos planes de pago pero no ha sido suficiente, el mensaje fue claro, hay gente que está muy enojada, que no llega a fin de mes y hay que ponerse en el lugar de aquel que no llega y ayudarlo", dijo Cuccioli en diálogo con La Red, esta mañana.

Acerca del impuesto a las Ganancias dijo que "depende el salario son más o menos 2 mil pesos o más por mes en el bolsillo lo que le va a significar" y agregó que "los jubilados están incluidos en el universo. Esto es para todos aquellos que están en el universo que pagan ganancias".

El impuesto

El impuesto a las Ganancias para la Cuarta Categoría alcanza a trabajadores en relación de dependencia o en forma independiente que superan un determinado monto de ingresos.

En el personal en relación de dependencia el empleador actúa como agente de retención y responsable del depósito del impuesto, que tiene la obligación de retener, depositar al fisco, exponer la documentación ante requerimientos de la AFIP y confeccionar el formulario F 649 al finalizar el año fiscal o la relación laboral.

Por su parte, el empleado debe presentar al empleador el formulario 572 con el detalle de las cargas de familia, y los conceptos a deducir a los fines de determinación del impuesto.