Cómo reaccionaron los economistas tras los anuncios del Gobierno

Atentos a los anuncios que hacía hoy el presidente Mauricio Macri y a la posterior explicación que brindó el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, los economistas más activos en las redes sociales reaccionaron, en su mayoría negativamente, a través de sus cuentas en la red social Twitter.

José Luis Espert sostuvo que “ Dujovne proyecta caída del PBI de 2,4% en 2018 y crecimiento 0% en 2019. De esta manera, Macri dejaría el PBI 1,4% abajo del de Cristina en 2015 y 5% abajo en términos per capita. El mejor equipo en 50 años”.

Durante el discurso de Macri dijo: “0 autocrítica. Una vergüenza”. En tanto agregó que “el Presidente dijo el miércoles pasado que había llegado a un acuerdo con el FMI . Ahora acaba de decir que ‘tratará‘ de llegar a un acuerdo. Poco serio”.

Al parafrasear la frase de Macri cuando señaló que ‘Estamos maduros‘, Espert planteó “¿Para qué? ¿Para otro impuestazo? Andaaa”.

Otro impuesto de emergencia contra la exportación para cerrar las cuentas públicas. Nunca contra las constructores, los que sustituyen importaciones, etc. O mejor, bajar el gasto público. Inviables

Por su parte, el ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen, sostuvo: “Mauricio Macri siguió la línea de considerar q los problemas son de origen externo, o cuadernos. Cero autocrítica. Lo importante pasa a ser el impuestazo a las exportaciones, y nos encaminamos a nuevo récord de gasto social y precios cuidados”.

Al opinar sobre los dichos del ministro de Hacienda y Finanzas, dijo: “Más equilibrado Dujovne que Macri, comenzando por su autocrítica. Vamos a un nuevo acuerdo con el FMI por u$s 2.500 millones adicionales de ‘plata fresca‘ el año próximo”.

“Dujovne dice que en 2020 va a haber superávit fiscal ??. Cargan con subsidios al transporte a las provincias. Y el frente externo? La única solución es devaluación y más recesión”, consideró, por su parte, el economista Agustín D’Attellis.

“La clave de los 25 minutos vacíos pasa por retenciones y precios cuidados. Kircherismo al palo!! Ahora, que reacción tendrá el campo? Ven a Braun controlando fuerte a su familia para controlar el cumplimiento del programa?”, agregó.

Para Germán Fermo, “lo anunciado por Macri y Dujovne es razonable, dadas las circunstancias. Finalmente, hay certeza de financiamiento hasta 2019, lo cual no es un detalle trivial. No es el país que me gustaría vivir, pero peor es estar muertos”.