Cómo impacta el coronavirus en las exportaciones e importaciones argentinas

China es el segundo mayor socio comercial de la Argentina, por detrás de Brasil: en 2019, las exportaciones alcanzaron los u$s 7058 millones y las importaciones totalizaron u$s 9267 millones.

La influencia es tal que el gigante asiático recibió el 10,8% de los envíos argentinos al extranjero durante el año pasado, a la vez que produjo el 18,9% de todas las compras del exterior, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Dadas estas cifras, el coronavirus se convierte en un factor a tener en cuenta para el comercio argentino.

"No hay todavía un impacto medible en el comercio internacional, lo que sí hay son previsiones de qué impacto puede haber en materia de exportaciones, sobre todo en el sector sojero y carne, que tienen una alta exposición a China", indicó el especialista en negocios internacionales Marcelo Elizondo, en diálogo con El Cronista.

Es que en 2019 más de la mitad de las exportaciones locales a la potencia asiática fueron productos primarios (u$s 3629 millones), mientras las manufacturas de origen agropecuario alcanzaron los u$s 3024 millones. Es decir, ambas categorías concentran el 94% de los envíos a China. Por eso, una de las principales víctimas del virus chino es la industria ganadera.

Desde el IERAL de la Fundación Mediterránea advirtieron que en el sector existe mucha preocupación por un posible freno en las exportaciones a China y/o una fuerte contracción en los precios de venta.

La intervención del gobierno chino para controlar el precio de las importaciones de carne catalizó una baja significativa de precios internos a fines del año pasado; pero el impacto del coronavirus, que dificulta el consumo y los canales de comercialización, llevó la contracción al 19%.

Estos factores harían disminuir entre 15 y 30 puntos porcentuales los márgenes brutos de ganancia de los exportadores de carne con respecto a enero de 2019, estimó el IERAL, que elaboró distintos escenarios a partir de datos provisorios de Aduana y algunas simulaciones.

Los escenarios 1) y 2) combinan bajas de precios internacionales y subas de costos en el mercado de hacienda; el 3) y el 4) contemplan un modelo sin retenciones. (Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea)

Por otro lado, Elizondo anticipó que también puede haber cierto impacto en la industria doméstica, dado que Argentina importa muchos insumos desde China.

El año pasado cerró con un déficit comercial de u$s 2209 millones, el más grande en términos netos, en tanto que del total de importaciones chinas u$s 2726 millones correspondieron a bienes intermedios y u$s 2509 millones, a piezas y accesorios para bienes de capital. Esta última categoría tiene casi el mismo volumen en dólares que la de bienes de capital, de u$s 2641 millones.

"En China hay menos consumo, menor funcionamiento de la actividad económica al haber empresas cerradas y también hay menos logística, porque hay puertos cerrados. Esto afecta también a las importaciones que Argentina hace de China, que son mayores que lo que se exporta. Se importa una buena cantidad de insumos, sobre todo electrónicos, como por ejemplo el armado de electrodomésticos en Tierra del Fuego", comentó.

Cauta estabilización

La magnitud del impacto dependerá también de la duración e intensidad de la epidemia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) insinuó que puede observarse una desaceleración en la propagación de casos, aunque pidió cautela, en tanto que algunos especialistas en la materia consideran que podría haberse ingresado a un período de estabilización.

"La magnitud va a depender de cuánto dure el proceso. Si, como dicen, ya empieza a desacelerarse la tasa de contagios y de casos nuevos y se modera en un par de meses, las consecuencias en el comercio argentino no van a llegar a mayores. Vamos a tener que esperar para ver cómo evoluciona en el tiempo", dijo Elizondo.

Ya hay algunas previsiones del efecto que tendrá en la economía mundial, dado que China concentra el 16% del PBI global (en 2003, cuando se propagó el SARS, representaba apenas el 4% del PBI).

Analistas de Oxford Economics redujeron la expectativa de crecimiento chino a menos del 4% para el primer trimestre y a 5,6% para todo el año (antes del brote era 6%). "Esto tiene un impacto de 0,25 puntos para la economía mundial, pero si la propagación es mayor a la esperada, los efectos son incalculables", estimaron desde Abeceb.

A partir de ese cauto supuesto de normalización en los próximos meses, Elizabet Bacigalupo, responsable del equipo macroeconómico de la consultora, sostuvo que en el corto plazo puede afectar a los sectores primarios argentinos, como el de la carne y el de soja, aunque afirmó que en el segundo trimestre podría compensarse una vez neutralizado el brote.

La proyección de exportaciones de Abeceb no contempla cambios respecto al año pasado, debido a que estiman la muy buena cosecha en 2020 no lo será tanto como la de 2019. No obstante, la influencia del virus chino podría dejar esa variación levemente negativa, dado el peso relativo de China entre los destinatarios de los envíos al exterior.

"El principal efecto directo se manifiesta sobre la cotización y exportación de materias primas agropecuarias, en especial soja y carne bovina. De forma más indirecta repercutiría sobre la incidencia china en la demanda mundial, dado que el epicentro se registró en el corazón industrial del gigante asiático", indicó.

Respecto a las importaciones, Bacigalupo planteó una dinámica similar, teniendo en cuenta que vienen de derrumbarse cerca de 25% el año pasado, además de la existencia de férreos controles al ingreso de productos del exterior y de que algunos sectores manufactureros cuentan con stocks suficientes para cubrir faltantes que puedan ocurrir.

Brasil, el más afectado

Desde el IERAL estiman que el virus chino tiene un mayor efecto sobre la economía de Brasil, el principal socio comercial de la Argentina, lo que puede configurar otra vía de impacto. Las exportaciones brasileñas dependen en gran medida de sus ventas al gigante asiático, principalmente metales.

En ese sentido, puntualiza que la paridad dólar/real, que actualmente se ubica en 4,37, subió un 8,6% en lo que va de 2020, fenómeno que contrasta con la apreciación de 1,9% que experimentó el peso mexicano contra el dólar estadounidense en igual período.

Según los datos de la Fundación Getulio Vargas (FGV), en el cuarto trimestre de 2019 la economía brasilera creció un 0,6% en términos desestacionalizados, en relación con el trimestre anterior, y este dato, enfrió las expectativas del 2020, que proyecta un crecimiento de 2,2% para el PBI anual.

¿Qué sucede con las exportaciones de Argentina a Brasil? En 2019, los envíos totalizaron u$s 10.552 millones, con una variación negativa de 4,5% respecto de 2018. "Este año arrancó con el pie izquierdo, ya que las exportaciones al socio del Mercosur, que fueron de u$s 661 millones de dólares en enero, cayeron un 16,8% interanual, cuando en el último trimestre de 2019 esta merma había sido de 3,6%", analiza el informe de Fundación Mediterránea.

El estudio extrapola el dato de enero y estima que este año las exportaciones argentinas a Brasil bajaran 11,7% respecto a 2019, a u$s 9320 millones.

"Sin embargo, esa proyección es prematura, ya que en enero la merma en las exportaciones estuvo asociada al rubro bienes de capital", matiza el informe.