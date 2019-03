Cómo fue el road-show del plan de infraestructura para Vaca Muerta en Houston

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, le confiaron ayer los avances en Vaca Muerta al secretario de Energía de Estados Unidos, Rick Perry, con la misión de asegurarse el financiamiento de organismos norteamericanos para el desarrollo de infraestructura.

El encuentro tuvo lugar en Houston, en la previa de la participación de Lopetegui en un panel de la CERA Week 2019, la mayor feria petrolera, que organiza IHS Markit. Además, los funcionarios argentinos concertaron otras entrevistas con ejecutivos petroleros, en las que confirmaron inversiones.

Lopetegui, en la continuación de los viajes que hicieron en los últimos años sus antecesores Juan José Aranguren y Javier Iguacel en plan de seducción a multinacionales petroleras de producción y también empresas medianas de servicios, le contó a Perry sobre la consulta pública lanzada la semana pasada para construir un nuevo gasoducto y sobre el programa de Reemplazo de Importaciones de Gas (RIG).

Tras el almuerzo que mantuvieron el lunes con unos 120 empresarios en la sede del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) en Houston, los funcionarios argentinos se reunieron ayer con representantes de las estadounidenses Chevron (socia de YPF en Loma Campana, la primera área de Vaca Muerta que entró en desarrollo, en 2013) y Cheniere (una firma que comercializa Gas Natural Licuado -GNL-), la angloholandesa Shell, la francesa Total, la alemana Wintershall, la británica BP (ex British Petroleum) y las estatales Petronas (Malasia) y Equinor (Noruega).

Petronas, por caso, confirmó una inversión de u$s 2300 millones para extraer junto a YPF shale oil en el área La Amarga Chica. Total y Wintershall, pese a haber sido perjudicadas por los cambios en la Resolución 46/2017 (que recorta los subsidios a la oferta de gas no convencional), por ahora no anunciaron cambios en sus programas de desembolsos.

Por la tarde, Lopetegui participó de un panel con ministros de Energía de Kazajstán y la India y el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANC) de Colombia.

"Cuando llegamos al gobierno Vaca Muerta estaba ahí, pero no podíamos explotar ese recurso por las trabas que teníamos en la economía. Hoy, con solamente el 4% de la superficie en fase de desarrollo, la producción de shale gas aumentó en enero 215% (i.a.) y la de petróleo un 87% (i.a.)", afirmó Lopetegui

"Este crecimiento se debe al trabajo de las 18 empresas que están operando en Vaca Muerta y aportan capital y tecnología de punta, y a que eliminamos las barreras que impedían su desarrollo. Nuestro gran desafío es mejorar la infraestructura para ampliar la capacidad de evacuación del gas. En agosto esperamos tener adjudicada la licitación para la construcción de un nuevo gasoducto neuquino", comunicó el Gobierno.

Gestiones cruciales

Después de dos días en Houston, la meca petrolera, Dujovne y Lopetegui partirán hoy hacia Washington, la capital de Estados Unidos. Allí, el ministro de Hacienda se encontrará con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin y el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, para culminar su gira mañana con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde.

Tras la reunión con Lagarde, se espera que en los próximos días el FMI habilite el cuarto giro del préstamo stand by, esta vez por u$s 10.800 millones.