“Como está la situación, el Gobierno tiene riesgo de perder las elecciones el año que viene"

Sergio Berensztein, presidente y director general en la consultora Berensztein, compartió este martes su visión sobre la gestión del Gobierno actual y evaluó posibles políticas que, de implementarse, favorecerían tanto a los funcionarios como a la Argentina.

En el marco de la tercera edición del Energy Summit, organizado por El Cronista y Apertura, el analista político fue consultado acerca de las fortalezas y debilidades del gabinete. Y sobre este punto sostuvo: “El problema no es tanto de coordinación, sino uno más estratégico que es cuál es el plan".

"Cuando uno se pregunta qué es lo que busca el Gobierno, no está claro. Están tratando de navegar en este contexto tan complejo, no solo por la crisis de la pandemia sino por la crisis que arrancó en abril de 2018, con la Argentina dolarizándose independientemente de las medidas que toman las autoridades", apuntó.

Si bien sostuvo que el Gobierno intentó solucionar algunas cuestiones -como por ejemplo reestructurar la deuda o llamar al FMI-, Berensztein aseguró que el problema es que aún no terminan de aceptar que "eso no alcanza y que acá de lo que se trata es de aplicar un plan de estabilización".

“Si focalizás en la consecuencia, que es que te faltan reservas, y no entendés cuál es la causa, que es que no tenés confianza, nunca vas a poder resolver la cuestión. Por eso yo creo que la coordinación falla, pero no porque se lleve mal el presidente del BCRA con el ministro de Economía, porque esa tensión existe en todos los países del mundo, lo que no hay aquí es un plan", sentenció el presidente de Berensztein.

Estado actual de la Argentina

“Como está la situación actual, el Gobierno tiene riesgo de perder las elecciones el año que viene. Esto lo reconocen los propios voceros del oficialismo. Y si esto es así, a Cristina Kirchner le conviene un plan de estabilización. El costo lo pagás por no implementar un plan”, enfatizó.

Interrogado sobre por qué cree que el Gobierno descarta un plan, teniendo las posibilidades para diseñarlo, Berensztein recordó: "El Plan Austral o Plan de Convertibilidad vinieron luego de fracasos previos. Uno podría tener una mirada más optimista diciendo 'bueno, este Gobierno después de fracasar con una terapia inadecuada, se va a convencer de que no tiene mejor opción que hacer lo que en la literatura está estudiado que es necesario'”.

Antes del cierre, el analista político dijo que “los gobiernos necesitan tener siempre disparadores antes de llegar al precipicio", al tiempo que remarcó que en eso, por lo general, la Argentina fracasa. "El riesgo es que ahora pase lo mismo, que no funcionen las alarmas tempranas, nos caigamos por el precipicio y que ahí sea tarde para implementar un plan que necesite un diseño y un equipo", alertó.

"Algunos creen que (el Gobierno) tienen un equipo y otros creen que no. Yo creo que lo más importante es que el Presidente apoye al equipo. No hay ningún equipo económico con capacidad, sin un mandatario detrás que le de una clara señal de voluntad política independientemente de los costos. Y no estoy seguro de que Alberto Fernández esté en capacidad para hacerlo", confesó.