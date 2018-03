Cómo es la relación comercial entre Estados Unidos y la Argentina

La relación comercial entre la Argentina y Estados Unidos será un tema importante esta semana, ya que el presidente Mauricio Macri tendrá su primera reunión bilateral este jueves 27 de abril con su par norteamericano, Donald Trump, y se prevé que se aborden distintos ítems de interés para ambos países.

Según un estudio realizado por la Fundación Ideal, Estados Unidos es el tercer socio comercial para la Argentina, tanto en importaciones de productos norteamericanos como exportaciones de producción argentina. Sin embargo, la balanza comercial es deficitaria para la Argentina desde 2006 y fue empeorando hasta 2014, "año en el que el déficit fue de u$s 4752 millones", aunque en los dos años siguientes "el déficit se redujo, y en 2016 se ubicó en u$s 2530 millones".

Si bien las exportaciones argentinas registraron una caída generalizada desde 2012 en adelante, las ventas a Estados Unidos se mantuvieron en torno de los u$s 4000 y u$s 4400 millones, excepto en 2015 que tocaron un piso de u$s 3400 millones. Esto provocó un aumento de la participación del país del norte en las compras totales argentinas, que pasaron de ser el 5% en 2012 a representar el 7,7% en 2016. En materia de importaciones, los productos estadounidenses representan el 12% en los últimos años.

"Los productos que más vendemos a Estados Unidos son combustibles, minerales y alimentos", señala el documento de Fundación Ideal, que detalla además que el producto más exportado a ese país en 2016, medido en dólares FOB, fue biodiesel y sus mezclas (representó el 26% de las ventas a Estados Unidos); seguido por vinos fraccionados (6%); aceite de petróleo (5%); aluminio sin alear (4,4%); aviones y otras aeronaves (4,3%); aleaciones de aluminio (3%); aceites esenciales de limón (2,2%); oro en bruto (2%); automóviles (2%); arándanos frescos (1,8%); plata en bruto (1,6%); té negro (1,6%); y miel natural (1,6%); entre otros.

Las importaciones más relevantes para la Argentina provenientes de Estados Unidos son: gas oil, que representó 12% de las importaciones en dólares del 2016; y los aviones y otras aeronaves, con una participación del 9%. "El restante 79% de las importaciones que llegan desde Estados Unidos está compuesto por una gran variedad de productos, entre los que encontramos partes de motores de autos (3%); ácido

fosfonometiliminodiacético (2%); gas natural licuado (1%); juegos activados con monedas o fichas (1%);

grupos electrógenos (1%); o herbicidas (1%)", indica el informe.

En materia de inversión, a fines de 2015 la inversión directa bruta de Estados Unidos se aproximaba a los u$s 20.000 millones, que representó el 25% de la inversión extranjera en Argentina y superó por un 50% a España, que se ubicó en segundo lugar.

Desde 2004 hasta 2015, "la inversión bruta directa de Estados Unidos en la Argentina se duplicó, además de crecer a lo largo de todo este período de forma casi ininterrumpida (salvo durante las crisis estadounidenses de los años 2008-2009 y 2014-2015)". El sector en donde más se destinaron las inversiones estadounidense fue el petróleo, con el 40% sobre el total.