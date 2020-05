Cómo es el discurso que Alberto prepara para "el día después" de la cuarentena

Hasta último momento Alberto Fernández amagó con dar un discurso "para el día después" durante el feriado por la Revolución de Mayo, en su primer regreso a la Casa Rosada desde la cuarentena. "No lo di para que nadie piense que quiero poner otro eje que no sea estar ocupados en los barrios populares", reveló el propio Presidente en C5N.

No adelanta demasiados detalles: apenas que serán cuatro puntos de un "nuevo contrato social", un concepto que esbozó durante la campaña al definirse como "el porteño más federal". A la "igualdad" entre provincias le suma la "solidaridad", un término alfonsinista que abrazó.

"Cada vez el desarrollo de las provincias depende más de la discrecionalidad del poder central. Este es un mal modelo de país", reprochó ayer en AM750 en esa línea.

No es la primera vez durante el confinamiento que el Gobierno busca abrir la agenda pública que contiene el coronavirus como monotema. Primero adelantó que enviaría parte del paquete de leyes del lejano 1M, como la reforma judicial, que aún aguardan en el Congreso.

El brote en la Villa Azul, en Avellaneda y Quilmes, obligó a Fernández a continuar con la emergencia sanitaria, focalizada en el AMBA. En su visita a La Plata, se reunió con sus respectivos intendentes (Jorge Ferraresi y Mayra Mendoza) para "mejorar la urbanización" del barrio, según fuentes oficiales. El viernes tiene agendada una visita a Bernal.

En un nuevo capítulo de un Fernández mediador, al evento en la gobernación con Axel Kicillof asistieron los jefes comunales del PRO, tras los cruces desatados por la gestión de María Eugenia Vidal.

Si bien esta vez evitó criticar a la ex mandataria, como hace un par de semanas por la construcción de hospitales, el Jefe de Estado sí apuntó contra el macrismo. "Encarcelar a todos y no construir cárceles no tiene sentido, es todo marketing", se quejó en clara referencia a su antecesor. "Tener ahora en las cárceles personas en riesgo y que el Estado no reaccione es un acto inhumano", reinstaló el debate por las salidas de presos por el Covid-19 .

En medio de la tensión que aún persiste, el Gobierno anunció 224 obras del Plan Nacional Argentina Hace en 40 municipios bonaerenses. Según el ministerio de Obras Públicas, de Gabriel Katopodis, demandaránx una inversión de $ 19.557 millones y generarán más de 8700 puestos de trabajo.

Por su parte, Aysa, con la conducción de Malena Galmarini, anunció la reactivación de 68 trabajos en 16 municipios del AMBA. También, a través del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), la provincia financiará 35 proyectos presentados por 28 municipios, con una inversión de $ 1.157 millones.