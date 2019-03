Cómo es el Vice que imagina Lavagna para su fórmula

Será hombre o mujer? ¿Peronista o radical? ¿Un extrapartidario en ascenso que irrumpa como factor sorpresa o un socialista ya instalado en el escenario nacional? ¿Alguien con capacidad de gestión o una figura que podría no lograr escaparle, como tantos vices argentinos, a la vieja maldición de convertirse en mera ‘figurita decorativa’?

Roberto Lavagna no termina aún de confirmar si jugará o no como candidato en octubre, pero las especulaciones en torno a quién será la figura que lo acompañe, en caso de que lo sea, están a la orden del día. Y crecen aceleradamente, hay que decir, al compás de los pasos firmes que el economista viene dando en esa dirección y la inquietud que cada uno de esos movimientos genera fuera y dentro del gobierno de Cambiemos.

Así, el perfil del vice que podría completar una fórmula presidencial encabezada por Lavagna va cobrando cuerpo, pero su nombre sigue siendo una incógnita que ya desvela a muchos, aunque no por ahora al exministro de Economía de Duhalde y de Kirchner. Lo que no quiere decir que no tenga bien claras sus preferencias.

Hay por los menos cuatro características que, dicen cerca de Lavagna, el hipotético vice debería reunir: un origen preferentemente radical, generacionalmente menor, con capacidad de gestión y que represente los valores de la unidad. Aunque no se descarta tampoco que esa figura pueda surgir de la sociedad civil, a la que el ex ministro le asigna un rol central en su armado político.

“Debería ser alguien más joven que él, con perfil ejecutivo y que, además de cumplir una función muy importante en el orden legislativo, la cumpla también como presidente en expectativa”, razonan cerca de Lavagna, puesto que por la edad del ex ministro (a punto de cumplir 77 años) no buscaría la reelección en 2023.

Al margen de los nombres posibles, la elección del número dos de la fórmula saldría fruto de un consenso.

Es que si de lo que se trata –como viene repitiendo el propio Lavagna en público- es de armar una fuerza de unidad que exceda al PJ y que incluya al socialismo, a la sociedad civil y a los radicales desencantados de Cambiemos, el “dedazo”, al estilo macrista o kirchnerista, sería una mala señal . Y también lo sería la definición de un binomio exclusivamente peronista como algunos especularon a principios del verano.

Así, la fórmula Lavagna-Miguel Ángel Pichetto de la que tanto se habló luego de la foto que ambos se tomaron juntos en Cariló y en la que el economista se mostró con las famosas sandalias con medias, aparece hoy como una alternativa lejana. Como también se habría desinflado la del gobernador de San Juan, Sergio Uñac, quien buscará su reelección en junio próximo. Por la misma y sencilla razón: peronista con peronista no es una idea que seduzca al economista.

Tampoco el gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz, quien no tiene reelección, reúne las características buscadas, aunque está muy cerca del economista y es un firme promotor de #Lavagna Presidente.

¿Y entre los radicales? La verdad es que no resulta sencillo encontrar dentro del centenario partido hoy una figura que cumpla con el perfil que imaginan los lavagnistas. Podría acercarse un poco el de Martín Lousteau, aunque por ahora no se sabe cuál es su verdadera intención de cara a octubre y tampoco hay -que se sepa todavía- contactos entre el diputado de Evolución y el ex ministro.

Sí se escucha, pero no a todos los convence, el nombre de Ricardo Alfonsín, uno de los radicales que parece empujar cada vez con más fuerza una eventual ruptura de su partido con Cambiemos. Mejor ranqueada todavía aparece Margarita Stolbizer, referente del GEN, aunque de ADN radical. Además de ser mujer, claro, Margarita refuerza la imagen de transparencia de Lavagna.

Entre los extrapartidarios que están dando vueltas, nadie le pone demasiadas fichas a una fórmula con Marcelo Tinelli, aunque sí lo ven con buenos ojos, por ejemplo, para lanzarse como candidato a diputado o senador. Tampoco termina de prender el nombre de Facundo Manes que, de todos modos y al igual que Tinelli, ya se reunió con Lavagna y le acercó un esbozo de “plan de gobierno” que el economista recibió de buen grado.

Hay alguien, en cambio, que trabajó para Mauricio Macri en la función pública, y que, además de ser mujer, le agregaría el complemento de juventud que buscan los lavagnistas: Isella Costantini, ex titular de Aerolíneas Argentinas, hoy de nuevo volcada a la actividad privada tras su traumática salida del gobierno de Cambiemos.

Por ahora, no se conoce si la ejecutiva mantuvo algún encuentro con el exministro.

En resumen; nombres se barajan muchos, pero lo único claro es que el vice de Lavagna no verá la luz hasta que estén todas las cartas sobre la mesa y para eso todavía falta.