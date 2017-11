Cómo definen los argentinos al gobierno de Macri

"La Argentina cree que Macri es liberal", dijo Javier Milei en una entrevista con este medio, y encendió la polémica. Ahora, ¿qué piensan los argentinos sobre la actual gestión al mando del Poder Ejecutivo nacional?

Algunas respuestas pueden encontrarse en el Monitor del Humor Social y Político que elabora D´Alessio Irol / Berensztein en exclusiva para El Cronista, en el que justamente se le consulta a las personas cómo definirían la actual gestión del presidente Mauricio Macri.

Mientras que un 32% asegura que el presidente es "Liberal", solo un 7% lo ubica dentro de la opción "Progresista". Es decir que, en cuestión de percepción, Milei tiene razón.

Esta diferencia entre las personas consultadas no es solo de categorización de la actual gestión, sino que incluye -obviamente- la orientación electoral del o la consultada: los votantes del FPV son los que mayormente sitúan a Macri en la vertiente neoliberal (53% vs 12% de los votantes de Cambiemos), en contraposición con una mayoría de votantes de Cambiemos que consideran que el presidente es "progresista" (11% vs 2% de los votantes del FPV).

Si se mira el resto de la encuesta, el 38% considera que el gobierno es de "Derecha" (57% de votantes del PFV contra 19% de votantes de Cambiemos).

En el centro lo ubican el 20% de los consultados (con más frecuencia entre los que apoyan al partido gobernante -32% vs 7% del FPV).

El resto de las categorías son: Conservador, 17%; Desarrollista, 17%; Gradualista, 14% y Pragmático, 13%.

La medición corresponde al mes de noviembre y fue realizada entre el 1 y el 13 de forma online a 1308 encuestados mayores de 18 años de todo el país.