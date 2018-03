Cómo ahorrar electricidad y reducir el impacto de la suba de tarifas

Desde el lunes 1 de febrero, las tarifas de la electricidad aumentarán significativamente y las boletas que pagan sobre todo los porteños y bonaerenses –que mantenían fuertes subsidios- serán mucho más caras, incluso con la facturación mensual en lugar de bimestral, como era hasta ahora.

Los informes de consumo muestran que los ciudadanos del Área Metropolitana (AMBA) no sólo son los que pagaban, por mucho, las tarifas más bajas sino que además, y consecuentemente, consumían mucho más que los de otras partes del país.

Los nuevos cuadros tarifarios traen “premio” para los que consigan ahorrar: descuentos de alrededor del 25% (sobre las nuevas tarifas, por lo que la boleta seguirá siendo más cara que hasta ahora) para los que consuman entre un 10% y un 20% menos que en el mismo mes del año pasado y del 30% para los que consuman más de un 20% menos que hace un año. Eso, más allá de que a menor consumo, la boleta será más baja.

Recomendaciones para ahorrar energía

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informa detalladamente sobre la energía que consumen una serie de aparatos domésticos comunes e incluye en su página web una serie de recomendaciones (la mayoría de sentido común y muy previas a la suba, pero igualmente válidas) para ahorrar energía y así bajar los costos (y de paso cuidar el medio ambiente).

Para cualquiera que quiera ahorrar, hay un aparato que debería estar casi “prohibido” por la energía que consumen: los turbocaloventores. En el ranking de mayor consumo por hora le siguen las estufas de cuarzo, el horno eléctrico, las acondicionadores de aire, la freidora y las estufas de radiadores.

Si bien cada artefacto de iluminación consume comparativamente mucho menos, el ENRE destaca que, en conjunto, representan “aproximadamente la tercera parte del consumo de un hogar”. Por eso sugiere utilizar la luz natural siempre que se pueda, apagar las luces que no se usan, mantener limpias lámparas y tubos, usar iluminación dirigida y controlar ciertas luces con células fotoeléctricas o temporizadores

Destaca asimismo que las lámparas incandescentes “solo convierten en luz el 15% de la energía que consumen” y duran menos y que las halógenas cuestan mucho más, pero duran el doble y son más eficientes. De todos modos, la recomendación fuerte es usar lámparas de bajo consumo, que consumen un 20% menos y duran hasta 4 veces más, o tubos, que consumen hasta un 80% menos que las lámparas incadescentes para una iluminación similar.

Con respecto al acondicionador de aire (uno de los aparatos que más consumen), sugiere elegir los equipos más eficientes (etiqueta A) y acordes a las necesidades (por ejemplo, los de frío/calor si no hay estufas), mantener la temperatura en 24º, cerrar puertas y ventanas mientras está prendido pero ventilar la casa en los momentos más frescos en verano y evitar las corrientes de aire en invierno. También apunta que los ventiladores pueden descender dos o tres grados la temperatura de un ambiente y tienen un consumo mucho más bajo.

El ENRE apunta que, por estar siempre encendida, la heladera es el electrodoméstico que más energía consume en el hogar, y señala que, “aún con la misma capacidad, no todas las heladeras consumen la misma energía: algunas son más eficientes y consumen hasta un 50% menos”. Las recomendaciones específicas: controlar que la puerta cierre bien, que esté lejos de fuentes de calor (como la cocina) y a 15 cm de distancia de paredes y muebles, descongelarla regularmente, no abrirla innecesariamente ni guardar alimentos calientes y desenchufarla si uno se va por un tiempo prolongado.

La plancha, pese a ser un electrodoméstico pequeño, tiene una potencia y consumo mayor por producir calor; lo mismo pasa con la tostadora y el secador de cabello. Para ahorrar, las sugerencias son planchar la mayor cantidad posible de ropa de una vez, regular el termostasto según la tela, desconectar la plancha antes de terminar para aprovechar el calor y no usarla para secar ropa.

“Los reproductores de DVD, teléfonos inalámbricos, aparatos de TV con encendido instantáneo y otros electrodomésticos electrónicos con controles remotos, temporizadores, relojes o memoria son los responsables de la llamada pérdida de electricidad a causa de la posición de espera o ‘stand by’”, apunta el ENRE. Lo mismo pasa cuando se deja enchufado el cargador del celular. La sugerencia para no consumir energía inútilmente es tan sencilla como apagar los aparatos mientras no se usan y no dejar conectados transformadores que no están en uso.

Detrás de la heladera y el televisor, el lavarropas representa un consumo significativo en el hogar, sobre todo cuando se utilizan los programas con calentamiento de agua. Los equipos de clase A pueden ahorrar hasta un 50% en comparación con los de clase G. El ENRE aconseja, además, ocupar la capacidad máxima, disminuir el número de lavados por semana, usar programas cortos y en frío, usar la cantidad justa de jabón para no tener que repetir el enjuague y mantener limpio el filtro.

Por último, el organismo reúne algunos consejos para las construcciones, válidos también para las remodelaciones y arreglos, ya que “una vivienda correctamente aislada –asegura- permite un ahorro de electricidad o gas que puede llegar hasta el 60%”. Por eso hay que considerar la orientación de la vivienda, la distribución de los ambientes y la aislación de techos, paredes y cerramientos, entre otros aspectos.