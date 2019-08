Comienza negociación con el FMI para estirar los vencimientos del stand-by

A pedido de la oposición, y en una medida que se esperaba que ocurriera por los elevados vencimientos de deuda en los próximos años, el ministro de Hacienda Hernán Lacunza anunció ayer que comenzaron las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para reperfilar la deuda con el organismo. En concreto, hasta ahora están contabilizados que vencen u$s 44.500 millones entre 2021 y 2023 del préstamo stand-by en curso por u$s 57.000 millones.

Dentro del paquete de "iniciativas tendientes a aliviar el financiamiento" de los próximos años, entre los que están los vencimientos de Letes, Lecap y Lelink, y los bonos emitidos bajo legislación argentina y extranjera, en un horizonte de 10 años, también se propuso "iniciar el diálogo para reperfilar los vencimientos de deuda" con el FMI, dijo ayer Lacunza.

Si bien esas negociaciones comenzarán, el programa vigente continúa y, en ese sentido, aún se aguarda que los dos desembolsos previstos para lo que resta del año se den, por unos u$s 5400 millones correspondientes al tercer trimestre y por menos de u$s 1000 millones, hacia fin de año. Aunque aún no está definido cuándo.

Tanto para avanzar con esos desembolsos como también para empezar la negociación para reperfilar la deuda, no se descarta que el propio Lacunza viaje a Washington en las próximas semanas.

En el Gobierno insisten que en la misión del FMI que comenzó el sábado y terminó ayer, liderada por el mexicano-argentino Alejandro Werner, y por el italiano Roberto Cardarelli, se hicieron las revisiones correspondientes y que se cumplieron con las metas fiscales y monetarias.

La formalidad de que estas auditorías se transformen en una revisión formal, creen, se trata de completar ciertos documentos y nada más. De hecho, los desembolsos que restan para 2019 forman parte de las fuentes en el programa financiero que tienen en Hacienda.

Sobre el reperfilamiento de la deuda con el FMI, se tratan de vencimientos por u$s 44.542 millones entre 2021 y 2023. En concreto, en dos años habría que pagar u$s 3715 millones, un monto no significativo cuando se lo compara con los que le siguen: en 2022 vencen unos u$s 18.246 millones y, en 2023, el total asciende a u$s 22.581.

Desde el FMI, el vocero principal del organismo, Gerry Rice, sostuvo reiteró el apoyo del Fondo y manifestó que el personal "entiende que las autoridades han tomado estos pasos importantes para hacer frente a las necesidades de liquidez y para salvaguardar las reservas", en relación a los anuncios de ayer.

"Con respecto a la operación de la deuda anunciada por las autoridades argentinas, el personal del Fondo está en proceso de analizarlas y evaluar su impacto", dijo, y agregó que "el personal (del organismo) permanecerá en estrecho contacto con las autoridades en el período adelante y el Fondo seguirá al lado de la Argentina en estos momentos desafiantes."

A su vez, detalló que "un equipo del personal del FMI dirigido por Roberto Cardarelli está regresando a Washington hoy (por ayer) como previamente programado. El equipo mantuvo conversaciones productivas con el ministro de Finanzas, Hernán Lacunza, y el presidente del BCRA, Guido Sandleris, y sus respectivos equipos. El personal del FMI también se reunió con Alberto Fernández y miembros de su equipo económico para intercambiar visiones sobre la economía argentina".