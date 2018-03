Comienza el lunes el road show para pagar a los fondos buitre

El Ministerio de Hacienda iniciará el lunes el road show para conseguir hasta u$s 12.500 millones para pagar a los fondos buitre inmediatamente después del esperado fallo a favor de la Corte de Apelaciones de Nueva York.

Según informó la cartera que conduce Alfonso Prat-Gay, el viceministro Pedro Lacoste y el secretario de Finanzas Luis Caputo encabezarán reuniones con inversores el lunes y el martes en Nueva York. En tanto, el subsecretario de Finanzas, Santiago Bausili, y el jefe de Gabinete de la Secretaría de Política Económica, Vladimir Werming, mantendrán encuentros con fondos importantes de Londres esos días. El jueves 14, Bausili y Werming visitarán Boston, mientras que Lacoste y Caputo estarán en Los Angeles y llegarán a Washington el viernes.

Hacienda confirmó ayer que los bancos HSBC, JP Morgan, Deutsche y Santander actuarán como colocadores de la emisión de deuda y que "la recepción de ofertas que estará abierta inmediatamente después de la definición de la Cámara de Apelaciones, que ha fijado audiencia el día 13 de abril".

La Corte podría resolver ese mismo día el caso o tomarse un tiempo para fallar. En todo caso, los funcionarios se reservaron el miércoles libre en Estados Unidos, aunque no confirmaron su participación en la audiencia. La ley de pago a los fondos buitre que sancionó el Congreso la semana pasada obliga al Gobierno a pagar sólo si el tribunal de alzada ratifica que la justicia de ese país levantará las sanciones que impiden cumplir con los compromisos de deuda reestructurada desde mediados de 2014.

Según fuentes que participan de la operación, los bancos iniciaron semanas atrás reuniones informales con inversores de Nueva York y Londres, en una suerte de pre road show. Los ejecutivos notaron "mucho interés" por la deuda argentina, que entregaría rendimientos de entre 8 y 8,5% en dólares por bonos a diez años. El Gobierno aspira a pagar un punto menos, alrededor de 7,5% por esa deuda. También ofrecerá papeles a cinco años (que pagarían menos de 8%) y a 30 años, en los que el interés será mayor.

Si bien no participará del road show, Prat-Gay también llegará a Nueva York el domingo, luego de asistir a la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), en Bahamas, desde hoy. El martes, el ministro se reunirá con empresarios en el Council of Americas de esa ciudad y luego partirá a Washington para participar de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial.

En Bahamas, Prat-Gay mantendrá reuniones bilaterales con Enrique García, presidente de la Corporación Andina de Fomento (CAF), Luis Alberto Moreno, del BID, y con representantes del Banco Europeo de Inversiones (BEI), y el Japan Bank of International Cooperation (JBIC). Con Moreno, afirmó Hacienda, el ministro intentará acelerar desembolsos ya comprometidos. El BID aportará créditos por u$s 5000 millones para programas sociales y de infraestructura hasta 2019, de los cuales u$s 1250 millones deberían llegar este año.

Por otro lado, Hacienda designó a Raúl Novoa como representante del país ante el BID y la CII. Novoa es economista, se desempeñó en el BID como Especialista Líder en Mercados Financieros y tiene más de dos décadas de experiencia en proyectos de desarrollo.