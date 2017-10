Comienza el juicio a Amado Boudou en la causa Ciccone

El ex vicepresidente Amado Boudou comienza hoy a ser juzgado en el banquillo de los acusados por la causa de la supuesta apropiación de la imprenta Ciccone Calcográfica.

Ayer, el Tribunal Oral Federal 4 rechazó un planteo de la defensa de Boudou que pretendía demorar su juzgamiento, a la espera de definiciones en otras causas que, a su criterio, son de relativa importancia para esta causa.

Junto a Boudou serán juzgados su amigo y empresario, José María Núñez Carmona; el abogado y líder de la firma The Old Fund SA, Alejandro Vandenbroele; el antiguo dueño de la imprenta, Nicolás Ciccone; el ex jefe de asesores de la AFIP, Rafael Resnick Brenner, y el ex funcionario del Ministerio de Economía, Guido Forcieri.

Según la hipótesis de la causa, cuando la empresa Ciccone estaba en la quiebra, The Old Fund apareció para ofrecerles levantarla y quedarse con el 70% del paquete accionario mientras conseguía un beneficioso plan de pagos con la AFIP y encaraba la impresión de billetes de moneda nacional.

En su acusación, el fiscal Jorge Di Lello sostuvo que Boudou "desplegó su influencia" para facilitar las maniobras de adquisición y la "habilitación para contratar con el Estado Nacional", con la "colaboración" del resto de los acusados.