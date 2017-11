Comienza a tratarse el Presupuesto y gobernadores buscan obras en la Rosada

Los gobernadores y ministros de Hacienda de las provincias aprovecharon la seguidilla de eventos para pasar por Buenos Aires y juntarse con los ministros nacionales dueños de la lapicera que les puede abrir una puerta a fondos y obras públicas en el terruño.

"Entre las reformas tributaria, fiscal, laboral y jubilatoria, tiene que entrar en los próximos días la discusión del Presupuesto", explicaron en el entorno del ministro de Interior, Rogelio Frigerio, quien, junto a su par de Hacienda, Nicolás Dujovne, son encargados de recibir a los jefes de los estados provinciales y sus ministros.

"Los gobernadores y los ministros llegan con pedidos de obras puntuales, pero está todo en veremos, hay que ver qué pasa en las comisiones. Todo es discutible y conversable, pero lo que ya quedó claro es que no nos movemos del 3,2% de déficit", agregó la misma fuente de la Casa Rosada.

Los funcionarios provinciales llegaron con una premisa clara: llevarse obras. Pero también aprovecharon para discutir los contratos de Participación Público Privada (PPP), algo muy presente en el Presupuesto teniendo en cuenta que la ley de leyes no habrá muchos fondos para el 2018.

Gran parte de las provincias entienden que en sus zonas son "impracticables" y se llevaron como respuesta la posibilidad de estudiar mecanismos alternativos.

Pero no sólo los ministros están recibiendo pedidos de parte de las provincias. Ayer, a metros de donde los gobernadores de La Rioja, Sergio Casas, el de San Juan, Sergio Uñac y de San Luis Alberto Rodríguez Saá participaban de la jura de sus senadores provinciales; el diputado santafesino Luciano Laspina se reunía con ministros de Hacienda para discutir los números del Presupuesto.

Así se lo pudo ver en los históricos pasillos del palacio legislativo camino al despacho del diputado del Pro titular de la Comisión de Presupuesto a Norberto Bruno, ministro de Economía de la provincia de Neuquén.

"Tenemos que empezar a discutirlo porque sino vamos a tener problemas con los plazos y esto puede significar tener que prorrogar el de este año", explicó una fuente ligada a la bancada oficialista en Diputados.

"Vamos a tener muchas modificaciones, hay que rearmar buena parte del proyecto de Presupuesto 2018 por todas las reformas que se están discutiendo. Es algo normal pero vamos a tener que empezar a discutirlo e ir sumando las modificaciones en el proceso porque si no lo mandamos al Senado antes de Navidad no van a dar los plazos para que se apruebe antes del 31 de diciembre y, en ese caso, tendríamos que esperar hasta febrero", explicaron desde la bancada de Cambiemos.

Pero si hay algo que caracteriza a la administración Cambiemos es que muy difícil que haya "grietas" discursivas en las decisiones, por lo que desde el Congreso nacional, y con una multitudinaria manifestación en la puerta, no dudaron en señalar que "el único número que no se cambia es el 3,2% de déficit. Esto, básicamente, significa que se modifican todas las columnas, pero no la de los gastos. Como llegó del ministerio de Hacienda se mantiene".