Comercio con Brasil arrojó déficit de u$s 3.200 millones en los primeros 5 meses 

El intercambio comercial de Argentina con Brasil registró un déficit de u$s 3.200 millones entre enero y mayo de este año, informó hoy la Cámara de Comercio Argentino Brasileña (Cambras), que precisó que las exportaciones argentinas al país vecino sumaron u$s 3.617 millones y las importaciones totalizaron u$s 6.817 millones.

El análisis subrayó que el 61% de las exportaciones al principal socio del Mercosur fueron Manufacturas de Origen Industrial (MOI), de las cuales el 50% fueron automóviles; seguidas por los productos primarios, con el 21%, donde el trigo con el 50% fue el principal seguido por ajo, con el 15%, cebada con 9% y maíz con 8%.

En cuanto a las importaciones provenientes de Brasil, el 28% fueron automóviles, seguidos por bienes intermedios con el 27%, dentro de los cuales el principal fue el papel con 8% y chapas y planchas de fundición de acero y hierro, con 6%.

En tercer lugar se ubicaron los bienes de capital, con el 23%, siendo el 64% de éstas, vehículos para el transporte de mercancías; y en cuarto, los bienes de consumo, con el 7%, entre los cuales se destacaron el calzado y la carne porcina, con el 9% cada uno.