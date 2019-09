Comenzó la sesión especial en Diputados por la emergencia alimentaria

La Cámara de Diputados se encuentra en una sesión especial para prorrogar la emergencia alimentaria hasta 2022. Afuera, en la Plaza de los dos Congresos, organizaciones sociales realizan protestas, por lo que se busca un rápido tratamiento del proyecto que baje las tensiones.

El Congreso no sesionaba hace casi tres meses y la oposición convocó a esta sesión especial. Igualmente, hubo acuerdo entre los bloques, ya que el oficialismo dio quorum para que se trate. Se espera que el proyecto sea aprobado y de esta forma pasaría al Senado para que se convierta en ley.

Al inicio de la sesión, el presidente del cuerpo, Emilio Monzó, pidió que el tratamiento sea acotado y que no haya cruces. En esta línea, se resolvió que hable un solo diputado por bloque durante cinco minutos.

Carlos Castagneto, diputado del FpV, le agradeció al oficialismo que habilite el debate, aunque no ahorró críticas al Gobierno, ya que aseguró que “no quiere ver la realidad” y que “llegamos hasta acá por muchas cosas en las que el Gobierno no quiso tomar decisiones”. También sostuvo que se podría haber tomado la medida por decreto y que no era necesaria una ley.