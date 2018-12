Comenzó construcción de la primera autopista por sistema PPP

El ministro de Transporte de la Nación Guillermo Dietrich junto a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal dieron inicio hoy a la construcción de la primera autopista por sistema PPP, entre Mercedes y Bragado sobre la RN 5, correspondiente al Corredor B.

Las obras se harán a partir de una inversión de más de 1.100 millones de dólares para hacer ruta segura y autopista hasta Santa Rosa, La Pampa. Forma parte de la Nueva Red de Autopistas y Rutas Seguras que se ejecuta a través del sistema de Participación Público-Privada (PPP).

Estuvieron acompañados por los intendentes de las localidades; Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), Oscar Luciani (Luján), Guillermo Britos (Chivilcoy), Germán Lago (Alberti), Vicente Gatica (Bragado), Mariano Barroso (9 de Julio), Daniel Stadnik (interino de Carlos Casares), Miguel Fernández (Trenque Lauquen), Guillermo Pacheco (Pellegrini) y Alejandro Federico (Suipacha).

“Las PPP son una muestra del cambio profundo que se está haciendo en la Argentina. Cuando en el mundo se tardan 4 o 5 años en concretar este tipo de mecanismos, acá lo hicimos en un año y medio. Porque vinimos a hacer. Esta autopista que empieza a construirse acá genera empleo, queda para siempre, va a permitir transportar la producción de la zona de manera más barata y rápida. Es una autopista que va a salvar vidas, conectando todas estas localidades de manera más segura”, afirmó Dietrich.

La obra es ejecutada por CCA Green B SA, consorcio conformado por las empresas China Construction America y Green, a cargo de la administración y desarrollo del Corredor B, que abarca más de 540 km de la RN 5 entre Luján y Santa Rosa.

Los trabajos iniciados hoy comprenden la transformación en autopista de 20 km del corredor entre la localidad de Mercedes y Suipacha, donde posteriormente se construirá una variante a la ciudad de 5 km. A la altura de esta última localidad se encuentra instalado el obrador que será utilizado para la construcción de la autopista.

Entre las principales obras contempladas para los próximos cuatro años se destacan la transformación en autopista del tramo Mercedes-Bragado, la autopista Anguil-Santa Rosa, la segunda circunvalación de esta última y la adecuación a ruta segura del tramo Bragado-Anguil.

A fines de marzo, el Ministerio de Transporte, a través de Vialidad Nacional, finalizó la construcción de la variante a Luján de la RN 5, un tramo de 8.500 metros de autopista que optimizó la circulación en uno de los peores cuellos de botella del país, cuya ejecución demoró más de 15 años.

La variante a Luján fue el primer segmento finalizado de la Autopista Luján-Bragado, un moderno corredor de más 150 km que vinculará de manera rápida y segura a los partidos de Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy y Bragado.

La nueva autopista mejorará significativamente las condiciones de circulación y seguridad vial para más de 10.000 usuarios del corredor por día, de los cuales más de 1.700 corresponden a camiones y tránsito pesado.

Una vez finalizada la nueva autopista se estima que un auto a 120 km/h tardará de Bragado a Luján 1:18 horas, reduciendo en 35 minutos el tiempo con la ruta actual. Un camión, por su parte, tardará 1:56 horas, ahorrándose 34 minutos con el actual trazado.

El nuevo corredor, agilizará las condiciones de intercambio agrícola-ganadero en la zona y reducirá los costos del transporte de cargas, beneficiando a productores y comerciantes locales.

En paralelo, continúan avanzando las obras de rehabilitación y mantenimiento que desde el 1 de agosto se ejecutan a lo largo de los más de 3.300 km de rutas que comprenden los seis nuevos corredores licitados por PPP.

Además, se están instalando los obradores y realizando los primeros movimientos de tierra en 9 puntos del interior en los que se construirá la red de autopistas y rutas seguras que fueron licitadas bajo el primer sistema de Participación Público Privada en el país.

Los obradores que se están instalando se ubican en Tres Arroyos, Las Flores, Mercedes, Vedia, Azul, Rufino, mientras se realizan tareas de mantenimiento en proximidad de Pérez, provincia de Santa Fe, y de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, así como en la RP 4.

Nueva Red de Autopistas y Rutas Seguras

El Plan general de la nueva Red de Autopistas y Rutas Seguras está dividido en tres etapas de licitación. En conjunto, comprende una inversión superior a los USD 12.500 millones durante los primeros cuatro años y USD 4.200 millones adicionales durante los siguientes once.

La primera etapa de proyectos viales PPP comprendió la licitación de seis nuevos corredores viales –A, B, C, E, F y Sur- que abarcan más de 3.300 km de rutas nacionales de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Santa Fe.

El plan de obras para estos corredores implica obras en más de 2.500 km a través de la construcción de nuevas autopistas (813 km), rutas seguras (1.494 km) y obras especiales (252 km), así como 17 variantes a distintas localidades que comenzarán entre octubre y noviembre de este año.

La inversión total estimada para la primera etapa es superior a los u$s 8.000 millones en total: u$s 6.000 millones durante primeros los 4 años y más de u$s 2.000 millones durante los siguientes, en obras complementarias y de mantenimiento. El proceso licitatorio de esta etapa conto con 32 ofertas que realizaron 10 consorcios, compuestos por 19 empresas nacionales y 7 internacionales.