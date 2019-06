Comenzaron los cruces entre Kicillof y la administración de Vidal

La pelea por la provincia de Buenos Aires de cara a las próximas elecciones comienza a tomar ritmo. Con la presentación en sociedad de la fórmula Axel Kicillof-Verónica Magario por el peronismo kirchnerista para enfrentar a la actual gobernadora María Eugenia Vidal que irá por su reelección, el escenario lentamenta comienza a tomar color de campaña.

Como era de suponer, buena parte del discurso de Kicillof apunta al manejo económico de la administración de María Eugenia Vidal. En especial, el crecimiento de la deuda provincial.

El elegido para salir a responder fue el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, quien decidió salir al cruce de las críticas del kirchnerismo a través de la red social Twitter.

“Entre 2015 y 2019 la deuda bonaerense aumentó u$s 2.597 millones. Menos de la mitad de los u$s 7.070 millones en obras. En asfalto para 2.800 km de rutas y 3.310 cuadras, 300 obras hidráulicas, 66 guardias de hospitales, 7.292 obras en escuelas, 3 plantas potabilizadoras, 234 centros de salud”, arrancó su hilo el ministro bonaerense.

En un segundo twit se pregunta si el pasivo externo financia la caja. "¿La deuda va a financiar gastos corrientes? No. Porque desde 2017 la Provincia tiene superávit corriente". Y repitió una de sus frases de cabecera al señalar que "Si no hubiera obra, no habría déficit. Si no hubiera déficit, no habría deuda. Entonces, la deuda es para hacer obras".

Y termina su exposición en la red social del pajarito señalando que "la deuda bonaerense es el 9,3% del Producto Bruto. Es mucho? Es poco? Es menos que el 10,5% promedio del período 2003-2015. Y este año baja al 8,5%".