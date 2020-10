Coloquio de IDEA 2020: el programa completo

El siguiente es el programa completo del 56 Coloquio de IDEA, que este año, a raiz de la pandemia, tiene un particular formato virtual y que podés seguir a través de Cronista.com:

Miércoles 14 de octubre

8:30 a 8:45 Check in

Noelia Barral Grigera, Periodista especializada en política

8:45 a 8:55 Qué país queremos ser: palabras de apertura

Roberto Alexander, Director de IDEA, Presidente del 56° Coloquio, Presidente y Gerente General de IBM Argentina

8:55 a 9:15 Qué país queremos ser: palabras del Presidente de la Nación

Alberto Fernández, Presidente de la Nación Argentina

9:15 a 10:10 Un país en el que todos SeamosUno

Gastón Remy, Empresario. Coordinador General #SeamosUno

Rodrigo Zarazaga, Director del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS)

Moderadora: Inés Cura, Presidente Red de Diversidad de IDEA y COO IBM Argentina

10:10 a 10:25 BREAK

10:25 a 11:15 El mundo post pandemia

Thomas Friedman, Foreign Affairs Columnist, The New York Times

Moderadora: Paula Altavilla, Directora de IDEA y Latin America South Region Director de Whirlpool

11:15 a 11:45 La Argentina en el mundo post pandemia (1era parte)

Susana Malcorra, Decana, School of Global and Public Affairs, IE University

Moderador: Javier Goñi, Director de IDEA y Gerente General de Ledesma

11:45 a 12:00 La Argentina en el mundo post pandemia (2da parte)

Felipe Solá, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación

12:00 a 12:20 Liderar para la sustentabilidad

Otto Scharmer, Professor at the Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology and co-founder of the Presencing Institute

12:20 a 12:30 Liderando en la nueva (a)normalidad

João Carlos Brega, President of Latam of Whirlpool

Luly de Samper, Vicepresidente Internacional Johnson & Johnson Medical Devices LATAM

Jane Fraser, Presidente de Citi y CEO de Global Consumer Banking

Carlos Hernández, Executive Chair of Investment and Corporate Banking of J.P. Morgan

Andrew Liveris, Former Chairman and Chief Executive Officer of The Dow Chemical Company

Mike Roman, Chairman and Chief Executive Officer 3M

12:30 a 12:45 Educación: nuevos y viejos desafíos para el país que queremos ser

Melina Furman, Investigadora del CONICET y Profesora Asociada de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés

12:45 a 12:50 Cierre de la transmisión del día

Carolina Amoroso, Periodista en Todo Noticias

Jueves 15 de octubre

8:30 a 8:45 Check in

Eduardo Braun, Especialista y autor en Liderazgo y Cultura Organizacional. Director del Grupo Supervielle

8:45 a 9:10 Derechos Humanos y los desafíos de hoy

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Moderador: Eduardo Braun, Especialista y autor en Liderazgo y Cultura Organizacional. Director del Grupo Supervielle

9:10 a 9:35 Las reglas de juego del país que queremos ser

Marcelo Scaglione, CEO de NuevasIdeas, consejo estratégico para Boards. Líder del acceso de Argentina a la OCDE (2016-2019)

Moderador: Eduardo Braun, Especialista y autor en Liderazgo y Cultura Organizacional. Director del Grupo Supervielle

9:35 a 10:25 La agenda para una Argentina con medio país en la pobreza

Verónica Andreani, Directora de IDEA y Directora de Grupo Logístico Andreani

Alejandro “Pitu” Salvatierra, Miembro del Instituto Villero de Formación

Nahuel Sosa, Sociólogo y abogado. Docente UBA. Director del Centro de Pensamiento Génera

Moderador: Chani Guyot, Director de RED/ACCIÓN

10:25 a 10:45 BREAK

10:45 a 11:25 Justicia y República

Delia Ferreira Rubio, Presidente de Transparencia Internacional

Alberto Garay, Socio Titular de Carrió & Garay Abogados y Profesor en UDESA y UBA

Moderador: Diego Leuco, Periodista. Conductor de Telenoche y Ya Somos Grandes

11:25 a 12:20 La nueva cooperación

Woods Staton, Executive Chairman de Arcos Dorados

Agustina Fainguersch, CEO de Wolox

Delfina Irazusta, Directora Red de Innovación Local

Nur Malek Pascha, CEO & Founder de Envíopack

Pamela Scheurer, Co-founder y CTO de Nubimetrics

Moderador: Mario Pergolini, CEO Vorterix Media

12:20 a 12:40 Sos un atleta de alto desempeño y no lo sabías

Juan Ignacio “Pepe” Sánchez, Director Innovación en AR. Dow Center

Moderador: Mario Pergolini, CEO Vorterix Media

12:40 a 13:00 Las tendencias que cambiarán la vida por completo en los próximos 10 años

Nicolás Pimentel, Fundador y director de la agencia de transformación e innovación Becoming

Moderador: Mario Pergolini, CEO Vorterix Media

13:00 a 13:15 Interacción

Mario Pergolini, CEO Vorterix Media

15:00 a 17:00 Resultados Encuesta IDEA Expectativas de Ejecutivos

Eduardo D’Alessio, Presidente de D’Alessio IROL

Luis Secco, Director de Perspectiv@s Económicas

Viernes 16 de octubre

8:30 a 8:35 Check in

Hinde Pomeraniec, Periodista y escritora

8:35 a 8:40 Introducción

Roberto Alexander, Director de IDEA, Presidente del 56° Coloquio de IDEA, Presidente y Gerente General de IBM Argentina

8:40 a 8:50 Palabras del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

8:50 a 9:20 El COVID-19 como acelerador de la innovación

Fernando Polack, Director de Fundación INFANT

Moderadora: Hinde Pomeraniec, Periodista y escritora

9:20 a 10:00 El futuro del capitalismo, una visión política y social

Paul Collier, Professor of Economics and Public Policy, University of Oxford.

Moderador: José del Rio, Secretario General de Redaccion del Diario La Nación

10:00 a 10:10 BREAK

10:10 a 10:40 Sesiones Simultáneas

Sesión simultánea “Transformación digital en las finanzas”

Paula Arregui, COO de Mercado Pago

Fabián Kon, CEO de Banco Galicia

Moderador: Sigrid Tolaba, Presidente y CEO de Southern Trust , Grupo TPCG

Sesión simultánea “La pandemia como punto de inflexión: el futuro del trabajo”

Gerardo Martínez, Secretario General de UOCRA, Secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y Miembro Titular del Consejo de Administración de la OIT

Patricio Nobili, Director de RRHH para la división sur de América Latina en Arcos Dorados y Vicepresidente de la Cámara Argentina de Servicio Rápido de Comida

Moderadora: Cecilia Giordano, Presidente y CEO de Mercer Argentina

Sesión simultánea “La transformación digital potenciando las economías regionales”

Bernardo Milesy, Fundador y Director de GLOCAL

Martín Otero Monsegur, Presidente de San Miguel

Moderador: Dante Sica, Ex Ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Senior Counsellor de Equipo Económico (España) e integrante del Consejo Externo Consultivo de ABECEB

10:40 a 10:50 BREAK

10:50 a 12:00 Presente y futuro de la economía argentina

Santiago Bulat, Economista de IDEA

Hernán Lacunza, Director General de Empiria Consultores

Martín Redrado, Director de Fundación Capital y Director of the Master in Central Banking at the Asia School of Business

Moderador: Fernando González, Periodista y Prosecretario General de Redacción de Clarín

Martín Guzmán, Ministro de Economía de la Nación

Moderador: Fernando González, Periodista y Prosecretario General de Redacción de Clarín

12:00 a 12:50 Qué país queremos ser: la mirada federal

Omar Perotti, Gobernador de la provincia de Santa Fe

Juan Schiaretti, Gobernador de la provincia de Córdoba (invitado - a confirmar)

Sergio Uñac, Gobernador de la provincia de San Juan

Gustavo Valdés, Gobernador de la provincia de Corrientes

Moderador: Iván Schargrodsky, Director de Cenital - Periodista político en C5N

12:50 a 13:10 Qué país queremos ser: palabras de cierre

Roberto Murchison, Presidente de IDEA y Gerente General de Grupo Murchison

Roberto Alexander, Director de IDEA, Presidente del 56° Coloquio de IDEA, Presidente y Gerente General de IBM Argentina