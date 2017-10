Colombi, sobre la medición de pobreza de Corrientes: "No creo en el Indec"

"No creo en los números del Indec". Así, seco y directo, Ricardo Colombi deslegitimó el 40% de pobreza que midió el instituto que dirige Jorge Todesca en Corrientes Capital, porque aseguró que se hace en una "oficina cuatro por cuatro" y que no tiene en cuenta la realidad del país.

El actual gobernador de Cambiemos indicó en diálogo con Radio Nacional que la pobreza en la capital provincial es la misma de la del resto del país. "Tenemos la estructura media que tiene el país", dijo Colombi y luego precisó: "27 o 28%. Por ahí puede andar".

"No creemos en esos números. Bajo ningún punto de vista", se lo escuchó responder al ofuscado gobernador. Sin embargo, aseguró que "no" sabe "si tendrá una cuestión de animosidad", pero volvió a remarcar: "No refleja la realidad de la provincia ni de la ciudad".

Colombi adelantó que mañana se reunirá con el presidente, ya que recibirá al gobernador electo ayer en la provincia, y que allí le planteará su rechazo a los números del organismo de estadísticas oficiales.

"No lo hablé con el Presidente. Tal vez mañana lo hable en la reunión", indicó el Gobernador.

La pobreza, por zonas

Cuando se difundieron las cifras de pobreza en la Argentina, en el desagregado por zonas geográficas surgió que los conglomerados donde se registran los mayores índices son “Santiago del Estero La Banda”, con 45,4; Concordia, con 42 y Corrientes, con 40.

Por área geográfica, la mayor baja porcentual en lo que respecta a la pobreza medida sobre el total de personas se verificó en la región de Cuyo, donde cayó desde 35,7% registrado al cierre del segundo semestre del año pasado hasta el 29,3% en el primer semestre de 2017, con un retroceso de 6,4 puntos porcentual.

Por el contrario, la región Nordeste -que incluye a las ciudades de Corrientes, Formosa, Gran Resistencia y Posadas- fue la única que subió respecto a la anterior medición, al pasar del 33% al 33,6%, con un incremento de 0,6 puntos porcentual.

No es la primera vez que el Indec es cuestionado por las cifras de pobreza en el interior. En la gestión macrista, que reivindica para sí haber superado la etapa de manipulación estadística del kirchnerismo, ya la provincia de Córdoba tuvo un encontronazo con Todesca por la medición de pobreza. Ni Córdoba ni Corrientes son, precisamente, distritos opositores al Gobierno.