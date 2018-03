Cobos indaga la responsabilidad de Echegaray en beneficios impositivos a Cristóbal López

El diputado y exvicepresidente Julio Cobos pidió informes a la AFIP en torno a la operatoria que, según una investigación periodística, le permitió al empresario Cristóbal López acumular deudas impositivas por $ 8.000 millones para, entre otras cosas, definir la responsabilidad de Ricardo Echegaray, hoy jefe de la Auditoría General de la Nación (AGN) y hasta diciembre titular del organismo recaudador.

“Dada la gravedad de lo denunciado en la investigación periodística y ante la posibilidad de encontrarnos frente a un perjuicio al Estado nacional, he solicitado información a las autoridades correspondientes sobre distintos aspectos relacionados” con la maniobra impositiva, afirmó Cobos en declaraciones que recoge la agencia de noticias Télam.

Según se especificó, el exvicepresidente pidió "detalles de los contribuyentes inscriptos en el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) en los últimos cuatro años, sus declaraciones juradas, el total de impuestos determinado y el impuesto ingresado por la totalidad de los contribuyentes en cada año, entre otros informes".

Según reveló el diario La Nación, Oil, la petrolera de Cristóbal López, no pagó en los últimos cuatro años miles de millones de pesos del ITC. Por esa deuda, el grupo empresario habría conseguido planes de pago a medida por parte de la AFIP. Ese dinero, según la investigación, le habría permitido a su holding comprar una serie de empresas, incluidos varios medios periodísticos. Justo antes de que se conociera la denuncia, el grupo anunció su división en dos: una parte se la quedará Cristóbal López y la restante (los medios y la petrolera, entre otras), su socio Fabián de Sousa.

“Debemos conocer si la AFIP realizó denuncias penales por posibles montos no ingresados o ejecuciones fiscales por impuestos determinados y no ingresados y, fundamentalmente, si hay una empresa que haya tenido la conducta señalada de fondearse con impuestos recaudados y no ingresados en el ITC", reclamó hoy Cobos.

El legislador sostuvo además que es necesario “saber si se otorgaron planes de pago por deuda en este tributo y si los mismos se encuentran cancelados, caducos o refinanciados”. Y anunció un proyecto de ley “para derogar la facultad del administrador de la AFIP de disponer con secreto fiscal planes de pago excepcionales".

Fuente: AGENCIAS y Cronista.com