Club de París: no se canceló el pago

La deuda con el Club de París no se terminó de pagar. El Gobierno decidió afrontar el pago mínimo, al igual que en 2018, y de esta manera aún resta por cancelar unos u$s 1900 millones que fueron postergados. "Es como la tarjeta de crédito: hay un saldo y un pago mínimo. Si te gusta la tasa, se paga el pago mínimo. Si te parece que hay mejores formas de financiarte, se paga más. Hoy nuestras tasas son altas, hicimos el pago mínimo", sostuvo una fuente del Ministerio de Hacienda ayer cuando se lo consultó.

La aclaración surge porque, tras la difusión desde el Banco Central el miércoles de que se había hecho un "último pago al Club de París por u$s 459 millones", se malinterpretó la información. En rigor, la deuda con este grupo de países, con el que se entró en default en 2002 y luego en 2014 el ex ministro de Economía (y hoy candidato a gobernado por la provincia de Buenos Aires) Axel Kicillof había anunciado un acuerdo mediante el cual el monto, con intereses, llegaba a U$s 9600 millones a pagar en cinco años consecutivos, hasta el 2018.

La Secretaría de Finanzas, a cargo de Santiago Bausili, definió en la administración de deuda que era mejor postergar esta cancelación. Este año se pagó unos U$s 1900 millones entre capital e intereses adeudados. La tasa por lo que resta abonar es de en torno a un 9% anual, según pudo saber El Cronista.

La deuda original con el Club de Paris era de unos u$s 5000 millones. Sin embargo, el pago a cinco años acordado por Kicillof fue por u$s 9600 millones: al capital original se agregaron otros u$s 1100 millones, en concepto de intereses, y otros u$s 3633 millones de punitorios.

Según publicaba la agencia Télam el 30 de mayo de 2014, el acuerdo contemplaba además que si durante el plazo de cinco años las inversiones adicionales fueran insuficientes, la Argentina podía posponer los vencimientos hasta dos años más, por lo que el entendimiento se extendía a unos siete años en total,. Esto se lograba con un costo adicional. Ese plazo expira en 2020.