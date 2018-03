Claudio Zuchovicki: “Tomar prestado no es ni bueno ni malo, depende de lo que hagas con la plata”

Tras el acuerdo entre la Argentina y los holdouts, que pone fin a 15 años de deuda, el analista financiero Claudio Zuchovicki se refirió a las críticas que recibió el Gobierno por esta decisión. “¿Cuánto cuesta no tomar una decisión?", en ese sentido aclaró que "el acuerdo puede ser costo" pero aclaró que para él "podría haber sido mucho peor no haber arreglado”. “Tomar plata prestada no es ni bueno ni malo, depende de lo que hagas con esa plata”, subrayó.

"Podría haber sido mucho peor no haber arreglado", dijo Zuchovicki, y aclaró que "la deuda pasó de u$s 5000 millones a u$s 15000 millones por los punitorios".

Para Zuchovicki, esto había que resolverlo porque “era cosa juzgada". "Fuimos al juicio y lo perdimos”, por lo tanto, a su entender, había que pagar.

Con la intención de ser bien gráfico, el analista financiero advirtió: “Cuando tenes los papeles en orden le pedís plata prestada en el banco, pero si ya estás en el veraz le tenes que pedir plata prestada a una cueva. En las finanzas, los buitres representan a las cuevas, y tienen otra manera de cobrar”.

“Esto no es ideológico.Si gastas más de lo que te ingresa tenes que pagar”, dijo y aclaró que en ese caso “sólo tenes que elegir la manera” en la que vas a devolver eso que “te prestaron”. En ese sentido, Zuchovicki indicó que “el gobierno anterior eligió una manera que era emitiendo, y le sacó valor al peso”, y también eligió otra manera que ”es vender los recursos, tus ahorros, vender las reservas, hasta que te quedaste sin reservas”.

De esta manera, “la Argentina ya no puede seguir emitiendo por que ya no le absorben los pesos, ni vender reservas porque le quedan pocas, entonces, buscas el camino del endeudamiento”, aseguró.

“Pedir plata prestada no es el problema, el problema es qué haces con esa plata”, indicó.





“Si Argentina toma plata, como anuncian, para infraestructura eso es buenísimo porque abarata costos”, si en cambio, “toma la plata para pagar gastos corrientes, para corromper, para afanar es horrible, que es el factor común de los últimos 50 años”.