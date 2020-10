Claudio Loser, ex FMI: "Me sorprendería si no vienen con condicionalidades"

El ex auditor regional para el Fondo Monetario Internacional (FMI), Claudio Loser, indicó que se sorprendería mucho si el nuevo programa que se negociará en los próximos meses viene sin condicionalidades para la Argentina.

El Gobierno busca refinanciar vencimientos por unos u$s 45.000 millones de capital y postergar los vencimientos al menos hasta 2024 o 2025, todo esto sin que el organismo imponga como obligatorio realizar una reforma previsional (jubilatoria) y laboral, entre otras. Esto es lo que se dice públicamente, e incluso ayer la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, anticipó que no vienen a presionar para que la Argentina haga un ajuste brutal en el gasto público.

Sin embargo, en diálogo con El Cronista, Loser se mostró escéptico en ese sentido y manifestó que el equipo de Alberto Fernández "puede lograr que las condiciones sean menores, pero las habrá".

En el día en que se inició la visita de los técnicos de la institución multilateral (staff visit), el ejecutivo planteó desde Washington, Estados Unidos, que los burócratas del Fondo "visitan para conocer el campo de juego antes de empezar el partido".

"Dada la deuda que tiene Argentina debe haber una autorización explícita de la junta directiva del FMI para empezar a negociar. Me sorprendería que eso ocurra antes de fin de mes", dijo.

Loser aclaró: "Georgieva no dijo en qué período de tiempo no va a pedir ajuste. En 2021 no creo que se pida algo demasiado fuerte para bajar el gasto, mas allá de suprimir lo relacionado con la pandemia, si es que termina. Pero sí pueden requerir un plan para ir reduciendo el déficit en 2022 y 2023. Aunque no sea inmediato, se necesita definir una trayectoria".

Desde la ciudad que es sede del FMI, Loser consideró que, al igual que lo que sucedió con el programa Stand By firmado con el ex presidente Mauricio Macri, "si las proyecciones no funcionan habrá que ir a un ajuste más rápido". "También sucedió en Argentina en el 2000, en México antes", recordó.

En la entrevista, Loser subrayó que "tiene que haber compatibilidad entre las expectativas de inflación y la emisión monetaria. En países avanzados hubo expansión sin impacto inflacionario, pero fue en condiciones diferentes".

Por último, el ejecutivo apuntó que los más duros para convencer en el Directorio (Board) del Fondo serán los países europeos, como Francia y Alemania, aunque China podría dar una sorpresa.