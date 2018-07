Ciudad anuncia alivios fiscales y reducción de tasas para las pymes

Luego de varias semanas de trabajo con los distintos sectores productivos, el gobierno porteño anunciará hoy un paquete de medidas destinado a las pequeñas y medianas empresas, con el fin de ayudarlas a sobrepasar la actual coyuntura de bajas ventas y altas tasas de interés. Siete de cada diez empleos de la Ciudad son generados por pymes, por lo que el foco será puesto en este segmento de empresas. El combo incluye decisiones impositivas para alivianarles la carga fiscal; inspecciones programadas y simplificación de trámites; y mayor financiamiento productivo y reducción de las tasas por parte del Banco Ciudad.

Las medidas serán anunciadas hoy a las 11 por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en el Centro Metropolitano de Diseño (CMD). Pero varios miembros de su equipo, liderados por el jefe de gabinete, Felipe Miguel, anticiparon los detalles en una rueda de prensa. Las medidas son las siguientes:

-Se eliminarán, a partir de septiembre, las retenciones bancarias de Ingresos Brutos (más conocido como sistema Sircreb). Será por 180 días y para todos los contribuyentes que hayan declarado ingresos por hasta $ 10 millones en 2017. De esa manera, se beneficia a más de 50.000 contribuyentes, que se suman a los 192.000 que ya contaban con este beneficio al estar incluidos en el Régimen Simplificado. Además, habrá un trámite express para gestionar las devoluciones de esas retenciones bancarias.

-La Ciudad adhirió a una norma del Banco Central que eximió a varias transacciones del régimen de retenciones porque, al estar exentas de Ingresos Brutos, generaba distorsiones. Concretamente, a partir del 1° de octubre dejarán de sufrir retenciones por parte de AGIP las transferencias de fondos que se efectúen por cualquier medio (excepto cheque) con destino a otras cuentas donde figure como titular o cotitular quien realice la transferencia; las transferencias producto de la venta particular de inmuebles y de bienes registrables; las provenientes del exterior; las que son producto del reintegro de obras sociales y prepagas, entre otras.

-El gobierno porteño también anunció que avanza en la simplificación de trámites. Los funcionarios precisaron que la Ciudad notificará con al menos 72 horas de antelación las inspecciones que sean programadas, mientras que las empresas y comercios que cumplan con las normas no volverán a ser inspeccionadas por al menos seis meses. Además, se eliminará progresivamente el 50% de los registros con impacto en el sector productivo, en tanto que el otro 50% será simplificado.

-El tercer eslabón dentro de este paquete de medidas es el vinculado al financiamiento, una de las mayores preocupaciones de los empresarios. En este sentido, y en línea con lo anunciado días atrás por el Ministerio de Producción, el Banco Ciudad redujo tres puntos porcentuales adicionales la tasa para el descuento de cheques de terceros hasta 90 días para todas las micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en la ciudad de Buenos Aires. Así, la tasa pasará del 28% al 25%, "la más competitiva del mercado", señaló el presidente del Banco, Javier Ortiz Batalla.

-El Banco Ciudad también redujo tres puntos la tasa de la línea "Ciudad Productiva" (también queda en 25%), destinada a la adquisición de bienes de capital y capital de trabajo. Además, se duplicó el monto a prestar de $ 5 a $ 10 millones, a un plazo de 36 meses. Para las pymes que exportan, la entidad ofrece créditos a 180 días a tasa 0%, pero la novedad es que pasará de u$s 1 a u$s 2 millones el monto máximo a otorgar y no sólo será sólo para primera exportación.

Según remarcó el ministro de Economía porteño, Martín Mura, si bien por el momento no están percibiendo una caída en el sector comercio y tampoco un impacto negativo en la recaudación, "son medidas preventivas para ayudar a las pymes en los próximos meses y que este escenario no termine provocando una pérdida de empleo". "Es un primer set de medidas, pero seguiremos trabajando con los sectores", agregó.